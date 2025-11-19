El maestro Joao, ahora Benita, desvela cuál será el número ganador de la Lotería de Navidad este año 2025

Saber El Gordo de Navidad es el mayor deseo de muchos jugadores que buscan un premio que les alegre el periodo navideño. La realidad es que la probabilidad es muy baja ya que solo en torno a un 12% de los participantes consigue algún tipo de premio y la probabilidad de que que tu número sea el primer premio únicamente es de una entre 100.000. Es decir, por cada combinación que tú juegas, hay 99.999 más con exactamente las mismas opciones.

Este año hay un notable cambioy es que hay más décimos a la venta y, en consecuencia, la cantidad ofertada pasa a ser de 2.772 millones de euros, unos 70 millones más que en la edición previa. Este 2025 cada uno de los 100.000 números del bombo cuenta ahora con 1.980 décimos disponibles, frente a los 1.930 de 2024. Eso sí, los premios siguen siendo un secreto que únicamente dependen del azar y de los bombos del próximo 22 de diciembre. Sin embargo, Benita, anteriormente conocida como maestro Joao, desveló en 'Los 40' cuáles serán los premios principales del próximoSorteo Extraordinario de Navidad.

Este será El Gordo según Benita

El número que anticipó Benita, anteriormente maestro Joao, en el programa de radio que será El Gordo de la Lotería de Navidad en este 2025 fue el 53.068. Tal es su confianza, que incluso tiene comprado el décimo y lo mostró en el programa. El año pasado fue el 02091 y, si Benita acierta, este año se volvería al 8 como terminación, que ya fue en 2023 cuando El Gordo resultó el 88008. Esta terminación está siendo habitual en los últimos años impartes ya que el primer premio en 2021 fue el 86148.

En 2024 fue el primer año que El Gordo no acabó en 0,7 u 8 desde 2016 y, según Benita, este año se volverá a dicha terminación. Hacienda aplica una retención del 20%, que afecta únicamente a los tres premios principales, por la que el ganador de un décimo del Gordo no recibe 400.000 euros íntegros, sino 328.000, después de la retención de 72.000 euros. Un premio deseado por los millones de españoles que juegan cada Navidad.

Estos serán los otros premios de la Lotería de Navidad

Benita no se quedó ahí y antes de revelar El Gordo, anunció varias terminaciones de otros premios. Según su predicción, la terminación del segundo premio será igual que la del primero, en 8. Concretamente explicó que acabará en 88. Sí hay cambios en el tercero y cuarto premio, cuyas terminaciones también explicó ante la expectación de los presentadores. El tercer premio finalizará en 35 y uno de los cuartos acabará en 56.

¿Tienes más posibilidades de que te toque 'El Gordo' si lo has comprado en Doña Manolita?

Fundada en 1879 por Manuela de Pablo, Doña Manolita no solo es la administración más conocida de España: es un icono cultural. Su local del centro de Madrid forma parte del paisaje navideño tanto como las luces o los puestos de turrón. La reputación precede a este establecimiento, pero la respuesta, desde un punto de vista matemático, es simple: no. Comprar un décimo en Doña Manolita no incrementa las probabilidades individuales de que te toque el Gordo.

Todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados: una entre 100.000 para el primer premio del sorteo, sin importar dónde se haya adquirido el décimo. Sin embargo, es un establecimiento que vende una gran cantidad de números para este sorteo por lo que aumenta la probabilidad de que uno de ellos esté entre los premios principales cuando giren los bombos el 22 de diciembre en el Teatro Real.