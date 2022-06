El Dr. Ramón Terré, elegido mejor cirujano de rinoplastia en España del 2022

El Dr. Ramón Terré ha sido galardonado con el premio médico del año 2022 al Mejor Cirujano de Rinoplastia de España. El doctor aragonés es Especialista en Otorrinolaringología en Zaragoza y tiene formación específica en rinología, lo que le permite abordar con gran maestría los problemas funcionales y estéticos que conlleva una cirugía tan compleja como la rinoplastia. Esta especialización le ha permitido obtener magníficos resultados en sus técnicas de rinoplastia ultrasónica, alzándose ahora con este prestigioso galardón nacional. “Me dedico en cuerpo y alma a mi trabajo. De hecho, empleo todo el tiempo que puedo en mejorar mi formación para perfeccionar mis técnicas de rinoplastia. Considero que es la única fórmula para convertirse en el mejor cirujano de rinoplastia posible”, asegura el Dr. Ramón Terré.

“Hasta que no conocemos completamente la anatomía de la nariz de nuestro paciente, no podemos optar por un tipo de rinoplastia ultrasónica u otra” FOTO: Dr. Ramón Terré. La Razón

Especialista en lo más complejo

La característica que más diferencia al Dr. Terré es que lleva a cabo todo tipo de técnicas de rinoplastia ultrasónica, no solo una. Y esto es algo muy meritorio, ya que la mayoría de los cirujanos consideran la rinoplastia como una de las cirugías más complejas. De hecho, en su clínica de Zaragoza realiza todo tipo de rinoplastias: rinoplastias primarias, rinoplastias secundarias, rinoplastia estructural, rinoplastia de preservación y rinoplastia híbrida. Y, “en todo tipo de pacientes: con piel gruesa, multioperados, en narices orientales, narices mestizas o negroides... Por supuesto, utilizando siempre que es posible las técnicas menos invasivas y, por ello, apostando por la rinoplastia ultrasónica”, explica el doctor.

Pero, ¿cómo se consigue formarse en algo tan complejo? La respuesta nos la da el propio Dr. Terré. “Desde que comencé mi especialidad en otorrinolaringología hace más de 15 años, he orientado mi formación médica, en España y en el extranjero, hacia el perfeccionamiento de mis técnicas en cirugía de nariz. Para ello, realicé una formación especializada tipo Fellowship en Estados Unidos. Además de otras formaciones en cirugía plástica facial y rinología en Estados Unidos, Colombia e Inglaterra. Dada la complejidad de la cirugía de nariz, tenía claro que, para convertirme en el mejor cirujano de rinoplastia posible, era necesario formarme con los mejores especialistas a nivel mundial en cirugía de rinoplastia. A esto, por supuesto, hay que sumarle el importantísimo apoyo de todos y cada uno de mis pacientes”.

Actualmente, a su consulta de Zaragoza acuden pacientes de toda España, “lo que ayuda a mejorar cada día mi crecimiento profesional. Quiero seguir creciendo como cirujano de rinoplastia, y mi objetivo prioritario es dar un tratamiento integral a todos mis pacientes. Por eso, trabajo día a día para ofrecerles el mejor servicio posible. Y esa será siempre mi meta. Además, la medicina es una ciencia en constante evolución y, desde mi apuesta por la formación, me gustaría ofrecer las técnicas con mayor evidencia científica”.

La característica que más diferencia al Dr. Terré es que lleva a cabo todo tipo de técnicas de rinoplastia ultrasónica, no solo una. FOTO: Dr. Ramón Terré La Razón

Escoger la mejor técnica

“No soy yo quien elige cuál es la técnica más adecuada para cada paciente. Es la propia anatomía y los problemas funcionales del paciente las que me obligan a optar por una u otra”, asegura el Dr. Terré. Pero, además, se le debe sumar que no hay dos narices iguales ni que la misma técnica de rinoplastia es útil en todos los casos. “Cuando la anatomía es adecuada, realizo rinoplastia de preservación. Por el contrario, si el paciente lo requiere, planteo desde el principio una rinoplastia ultrasónica estructural con cartílago costal. Siendo esta última la misma técnica que utilizamos en las rinoplastias secundarias. Creo que esta variabilidad es la única forma de dar el mejor tratamiento a cada uno de mis pacientes”.

En este sentido, comenta el doctor, la única manera de saber si un paciente puede ser sometido a una rinoplastia ultrasónica de preservación, estructurada, o si requiere de inicio una rinoplastia con cartílago costal, es exclusivamente haciendo un diagnóstico minucioso de su anatomía nasal. El problema es que no hay pruebas preoperatorias que digan cuál es la consistencia, elasticidad y forma real de los cartílagos nasales. Por ello, el diagnóstico más preciso se consigue únicamente intraoperatoriamente. “De esta forma, hasta que no conocemos completamente la anatomía de la nariz de nuestro paciente, no podemos optar por un tipo de rinoplastia ultrasónica u otra. Además, debemos tener clara una cosa, y es que la función es lo primero, y es algo que también hay que hacerle ver al paciente”.

Sobre la rinoplastia ultrasónica

Hay que tener en cuenta que la rinoplastia ultrasónica no es una técnica en sí misma, únicamente hace referencia al uso del bisturí ultrasónico en el tratamiento de los huesos propios durante la cirugía. Esta herramienta, en principio, permite manejar los huesos de una forma menos invasiva que con el escoplo y con el martillo, que es la técnica tradicional.

Las técnicas de rinoplastia, actualmente, son básicamente tres: la rinoplastia estructural (que es la más utilizada y que es prácticamente aplicable a todos los tipos de nariz), la rinoplastia de preservación del dorso (que no es óptima para todos los casos), y la rinoplastia híbrida, que es una mezcla entre las dos. Las tres técnicas de rinoplastia pueden hacerse mediante el uso del ultrasónico. “Considero que, para ser el mejor cirujano de rinoplastia posible, tienes que manejar todas las técnicas y operar todo tipo de narices”, asegura el Dr. Ramón Terré.