Los 3 mejores Ribera del Duero mejor puntuados por la prestigiosa publicación VINUM

Parcela El Picón 2020 es un monovarietal de Tempranillo con veintiséis meses en barrica de roble francés. Tábula 2021, también 100% Tempranillo, procede de viñas viejas de más de 30 años plantadas sobre suelos franco-calcáreos, y envejece 16 meses en roble francés. Por su parte, La Baraja combina la tradición de las cepas centenarias de tinta fina del pago homónimo con la modernidad del Cabernet Sauvignon y del Merlot, tras una fermentación maloláctica y dieciocho meses de crianza en barricas de roble francés.

Merecidísima puntuación la de los tres. En el caso de La Baraja, podría incluso haberse elevado: combina profundidad y equilibrio, con una madurez contenida y una elegancia estructural que revelan el trabajo de una bodega capaz de reinterpretar los viñedos centenarios de Pedrosa de Duero con una sensibilidad contemporánea. Frente a estilos más opulentos, Vilano apuesta por la precisión aromática, la finura tánica y una frescura persistente que la distingue en el panorama actual de la Ribera del Duero.

La prestigiosa publicación VINUM, considerada uno de los grandes referentes de la crítica vinícola europea, acaba de publicar su nueva cata de los vinos de Ribera del Duero, una de las más esperadas del año por profesionales y aficionados.

En esta edición, Parcela El Picón 2020, de Pago de los Capellanes, y Tábula 2021, de Bodegas Tábula, encabezan la lista con 95 puntos. Muy cerca, y compartiendo el podio de la excelencia, se sitúa La Baraja 2021, de Bodegas Vilano, con 94 puntos, consolidándose entre los tintos más destacados de la denominación.

El vino de Vilano, elaborado a partir de cepas centenarias de Tinta Fina combinadas con Cabernet Sauvignon y Merlot, expresa una profundidad contenida y una elegancia estructural que lo sitúan entre las interpretaciones más precisas del viñedo de Pedrosa de Duero. Frente a estilos más potentes, La Baraja defiende la frescura, la fineza y el equilibrio, valores cada vez más reconocidos en los vinos de nueva generación de la Ribera.

VINUM, fundada en 1980 y editada en varios países europeos, mantiene un prestigio cimentado en la independencia y el rigor de sus paneles de cata, integrados por enólogos y periodistas especializados. Sus evaluaciones, realizadas con absoluta transparencia, se han convertido en un referente que guía cada año a sumilleres, distribuidores y consumidores exigentes.

En una clasificación que reúne más de setenta referencias, La Baraja 2021 confirma que la grandeza en Ribera del Duero se mide hoy por la precisión y el equilibrio, más que por la fuerza o la opulencia.