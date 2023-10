“En Brunimarsa, nuestro modelo de cuidado domiciliario, nos diferencia”

¿Cuáles son los orígenes de la empresa?

Brunimarsa nace de un desafío personal. La pandemia me brindó el coraje para emprender un proyecto en un sector con el que yo me siento especialmente sensibilizado: el del adulto mayor.

Había ya abordado otros proyectos con éxito a lo largo de mi trayectoria profesional, pero me encontraba en un momento de necesitar involucrarme en un área de actividad de impacto social. Personalmente, acababa además de transitar por un episodio desagradable cuando, en mi familia, tuvimos que recurrir a un servicio de cuidado para un ser querido de avanzada edad. Mis expectativas estaban alejadas de la realidad: no pudimos, o no supimos encontrar ninguna empresa que entendiera el cuidado de una persona mayor como yo hubiera esperado: desde la empatía y la sensibilidad interpersonal, y no como una mera transacción financiera en la que se intercambia un servicio por un importe.

El hecho de confluir, en un momento dado, mi deseo de contribuir de alguna forma a la sociedad, la sensibilidad que siempre me despertó el envejecimiento y la necesidad de encontrar un servicio de atención a personas mayores en el que lo fundamental fuera la ética del cuidado y la conectividad interpersonal, desencadenaron el nacimiento de Brunimarsa.

Victoria Díaz Responsable de Coordinación Psicosocial Brunimarsa

¿Con qué estructura cuentan actualmente? (equipo, delegaciones…)

Actualmente nuestro proyecto se va consolidando y vamos ampliando paulatinamente tanto nuestra estructura interna como la red de profesionales que colaboran con nosotros. Estamos obteniendo una respuesta muy positiva de nuestros clientes sobre nuestros servicios. Afortunadamente, las sensaciones son muy buenas.

Y esa afectividad que nos trasladan nuestros usuarios a través de sus reacciones nos llenan de gratitud y nos impulsan a seguir reforzando áreas que influyen directamente con la calidad de nuestros servicios y la experiencia de cliente. Es en ese ámbito de la estructura interna donde, a día de hoy, más nos interesa crecer.

¿Cuál es la propuesta de valor de Brunimarsa en el campo de la atención domiciliaria?

Brunimarsa existe con un propósito muy claro: cuidar con calidad. Y eso no es otra cosa que procurar las atenciones necesarias para favorecer el bienestar pleno de la persona que cuidamos. Con esa honesta intención hemos desarrollado un modelo de cuidado de triple foco, que nosotros llamamos ‘la triple C’:

Cuidamos de las personas mayores o dependientes que quieren seguir viviendo en su propio hogar atendiendo sus necesidades personales y de una forma integral. Para ello, además de profesionales en el cuidado, ponemos a disposición profesionales de áreas de la salud como psicología, podología, fisioterapia o nutrición. Hemos desarrollado además un servicio de cuidado específico y diferenciado para personas con enfermedades neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson o Ictus, porque entendemos que su bienestar, y el de sus allegados, requiere una atención diferencial.

Paralelamente, cuidamos de las familias. En Brunimarsa no olvidamos que el entorno necesita, igualmente, sentirse atendido ante el desasosiego que causa vivir el deterioro de un ser querido. Creemos que el proceso de envejecimiento no solo es personal, sino también familiar. Establecemos, por ello, una relación permanente con las familias y un seguimiento continuo del servicio. Queremos saber cómo se sienten y aportarles tranquilidad. Creemos que la confianza mutua debe asentarse como la base de nuestro vínculo.

Y por último, cuidamos de nuestros cuidadores, que son una pieza clave en el proceso de calidad de nuestro servicio. Nuestro proceso de selección es muy exigente y sólo un 15-20% de las candidaturas recibidas son incorporadas al equipo. Solo consideramos profesionales del cuidado altamente cualificados, formados en geriatría, auxiliar de enfermería, ayuda a domicilio, o con una trayectoria profesional demostrable. Pero estamos comprometidos en garantizarles el estatus social que merecen y poner en alza su valor garantizándoles las mejores condiciones de seguridad y legalidad.

¿A qué perfil de usuario se dirigen sus servicios?

Nos dirigimos a todas aquellas personas que necesiten atención, apoyo y cuidados para poder seguir viviendo con calidad en su propio hogar. Tanto a personas mayores que, por el lógico proceso de envejecimiento, necesitan algún tipo de ayuda o acompañamiento en su rutina diaria, como aquellas personas que han experimentado disminuciones en su capacidad física o fisiológica y que requieren asistencia socio-sanitaria.

Paralelamente, bajo nuestro propósito de ‘centrarnos en cuidar’, ofrecemos también un servicio doméstico para el cuidado del hogar dirigido a toda aquella familia o persona que necesite ayuda con tareas de limpieza.

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de la empresa?

En Brunimarsa sentimos que el hogar es el reflejo de una vida. Es mucho más que el lugar en el que vivimos. Es seguridad y confort. Es bienestar. Y poder seguir viviendo en el propio hogar, cuando nos hacemos mayores o cuando sufrimos un deterioro que limita nuestra independencia y reduce nuestras capacidades, tiene un valor incalculable.

Brunimarsa quiere contribuir a que cualquier persona, independientemente de su pérdida de capacidades o su grado de dependencia, pueda seguir conservando ese valor, pueda gozar del bienestar que otorga el hogar. Y eso solo puede ser posible garantizando una ética del cuidado comprometida con el deseo de atender desde la formación y la experiencia, el respeto, la empatía, y la sensibilidad social.

Nuestra campaña, “Mi casa, mi reino”, trata de trasladar la importancia que tiene para los adultos mayores permanecer en sus hogares cuando envejecen. Porque el hogar es, (para cualquier ser humano, indistintamente de la edad) el sitio al que volver para sentirse seguro después de hacer camino. Y el camino no acaba con la vejez.

Brunimarsa es un Servicio de Asistencia Domiciliaria especializado en el cuidado de personas mayores y/o de personas dependientes Brunimarsa

¿Qué diferencia a Brunimarsa de otras firmas dedicadas a la atención domiciliaria?

Nuestra actitud. Nuestro propósito, nuestro por qué existe Brunimarsa, tiene un gran componente de realización personal. La sensibilidad hacia el envejecimiento está en nuestro ADN. Y eso impulsa nuestra predisposición al cuidado con la motivación de alimentar nuestra propia satisfacción.

En Brunimarsa queremos ser los mejores en atención y cuidado domiciliario. Pero nos medimos por la calidad humana del servicio, nuestras habilidades emocionales y nuestra experiencia. No trabajamos con un enfoque de negocio tradicional. Las cifras que primamos son las de familias satisfechas y el bienestar de nuestros usuarios. Algo un poco más intangible que las cifras de resultados, pero realmente nuestro motor.

Y con el motor en marcha nos ocupamos de garantizar un servicio de cuidado socio-sanitario individual e integral, después de realizar una valoración holística gerontológica (que nos aporta una valoración completa de las esferas física, psicológica y social), y una entrevista familiar en la que se exponen las inquietudes particulares. El resultado es una asistencia de calidad que permite a nuestro usuario el mayor grado de autonomía y bienestar posible, conjugando valores moralmente imprescindibles con la excelencia en su cuidado, el respeto y reconocimiento a su experiencia y aportación en la vida.

¿Es posible innovar a la hora de dar servicio en un campo tan sensible como este?

Es posible seguir avanzando en un modelo de cuidado en el entorno domiciliario que cubra todas las necesidades de las personas que lo requieran desde la particularidad de cada una de ellas, promoviendo una atención integral.

De la misma forma, debemos trabajar por activar estrategias que faciliten alcanzar un envejecimiento más activo y saludable.

Y por último, no podemos obviar las aportaciones positivas que las nuevas tecnologías ya están realizando en el ámbito del cuidado de las personas y su entorno, y sobre las cuales Brunimarsa ya está trabajando: desde herramientas de seguimiento que facilitan a todos los implicados en el proceso de cuidado para estar conectados así como aplicaciones para potenciar las capacidades cognitivas.

¿Cuáles son los retos de futuro de la empresa?

No pretendemos cambiar el mundo, pero lo que sí que anhelamos con nuestro esfuerzo diario es aportar nuestro granito de arena a la sociedad y conseguir, de forma efectiva, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores y/o personas dependientes. Somos conscientes que hay mucho trabajo por hacer, pero, precisamente, eso es lo que nos motiva. Trabajamos para proporcionar un ecosistema de servicios flexibles y personalizados que faciliten al usuario envejecer en su casa, un modelo enfocado en las personas y en el que el envejecimiento se vea como una etapa natural.

