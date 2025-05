¿Buscas la mejor hipoteca? Un bróker hipotecario puede ser clave (pero ojo con esto)

Los bancos parece que se han tomado el descanso del guerrero tras batallar entre ellos durante más de un año para captar clientes interesados en contratar una hipoteca. Desde hace casi dos meses, quizás en respuesta a la incertidumbre económica generada por los aranceles anunciados (y temporalmente en suspenso) por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apenas se han producido rebajas en las ofertas hipotecarias de las entidades que operan en España.

Ahora bien, eso no significa que no puedan conseguirse buenas condiciones. Los analistas del comparador financiero HelpMyCash aseguran que un buen número de bancos están dispuestos a ofrecer hipotecas a buen precio, aunque matizan que es necesario negociar para obtenerlo. Y, en este contexto, afirman que una figura ha ganado protagonismo dentro del mercado: la del bróker o intermediario hipotecario.

Negociación experta

Un bróker hipotecario es, simple y llanamente, un profesional que actúa como intermediario entre el solicitante y las entidades bancarias. Recoge la información personal, económica y financiera del cliente y la usa para pedir, en su nombre, financiación a los bancos que cree que ofrecerán unas buenas condiciones. Y, además, suele encargarse de negociar para que las financieras mejoren sus propuestas iniciales.

En un contexto como el actual, en el que los bancos son más prudentes que hace unos meses, contratar los servicios de un bróker puede ser especialmente ventajoso, explican desde HelpMyCash. Y es que este intermediario puede sacar el máximo partido al perfil del cliente: sabe a qué entidades hay que acudir para obtener unas buenas condiciones ajustadas a su situación y cómo hay que negociar para que la hipoteca ofrecida tenga un precio más reducido que el que conseguiría el solicitante si pidiera financiación por su cuenta.

Ahorro de dinero… y de tiempo

Por ejemplo, según los datos que maneja el comparador, el interés medio de las hipotecas fijas que ofrecen los bancos a un cliente estándar es de alrededor del 2,65%. Un bróker, sin embargo, puede negociar un tipo del 2,30% o incluso inferior. Y a tipo variable, el interés medio es de en torno a euríbor más 0,60% y el que puede conseguir un intermediario puede ser de euríbor más 0,30%.

Los brókers hipotecarios también pueden negociar con los bancos para reducir el resto de los gastos asociados a las hipotecas: comisiones, seguros, etc. Además, en caso de que el cliente no disponga de los ahorros suficientes para pagar el 20% de entrada que suelen exigir las entidades, son capaces de obtener préstamos hipotecarios que financien más del habitual 80% sobre el valor de la vivienda.

Pero un bróker no solo ahorra dinero; también tiempo y dolores de cabeza. Y es que este profesional se encarga de todos los trámites relacionados con la solicitud: el cliente no tiene que ir de oficina en oficina para presentar su petición a varios bancos ni necesita regatear con cada uno de ellos para conseguir una buena hipoteca, pues es el intermediario el que realiza todo ese trabajo.

El bróker puede cobrar honorarios

Ahora bien, como es lógico, el bróker cobra unos honorarios por su trabajo, aunque no siempre se los reclama al cliente. Según HelpMyCash, hay intermediarios que únicamente cobran una comisión fija al banco con el que se termina firmando la hipoteca, por lo que el solicitante no debe abonar ni un solo euro. Estos profesionales, eso sí, ofrecen un servicio más limitado: trabajan con un menor número de entidades, la gestión es más automatizada, no prestan asesoramiento…

Otros brókers, en cambio, sí cobran honorarios tanto al banco como al cliente. Este último tiene que pagar una comisión que suele costar entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo de las tarifas de cada profesional. Por norma general, este pago compensa, dado que estos intermediarios suelen ofrecer unos servicios más completos y ahorran dinero al solicitante al obtenerle hipotecas más baratas.