Es fundamental impartir educación financiera desde edades tempranas

¿Qué es ManoMoneta? ¿Cómo surgió la idea de impartir educación financiera en las aulas?

SR: La falta de educación financiera es un problema mundial que puede conducir a malas decisiones financieras y, como consecuencia, al sobreendeudamiento. Estamos concienciando sobre la gestión del dinero desde edades tempranas, algo en lo que hemos estado trabajando desde 2019 con la organización sin ánimo de lucro finlit. ManoMoneta es nuestra primera iniciativa de educación financiera y está dirigida a alumnos de entre 9 y 13 años. El objetivo es apoyar a los profesores y a los colegios a preparar a los alumnos para la vida real, en términos de dinero y finanzas, y empoderarlos para la toma de decisiones. ManoMoneta está disponible actualmente en 7 países de Europa.

Y en España, ¿desde cuándo está en marcha? ¿Cómo ha sido su evolución?

MP: En España el proyecto ManoMoneta comenzó su implantación en septiembre de 2022. Tras meses de preparación, el primer taller se impartió en octubre de 2023. Desde entonces, las solicitudes de los centros educativos para que vayamos a impartir formación han ido creciendo exponencialmente. Nos ha sorprendido gratamente la buena acogida que ha tenido el proyecto, tanto por parte de los alumnos como de los profesores.

¿Cómo se diseñó el proyecto ManoMoneta para hacerlo atractivo y comprensible para los niños?

SR: Con los materiales didácticos multimedia de ManoMoneta, los niños toman conciencia de las cuestiones financieras y salen reforzados con sus propias acciones. A través de dos temas "Mundos mediáticos" y "Consumo y presupuesto", sensibilizamos a los alumnos sobre cómo tratar el dinero y las finanzas, todo ello con un enfoque realista de la vida diaria. Los materiales, que son totalmente gratuitos para centros y profesores, han recibido varios galardones, como el Sello Comenius en 2021 y la Medalla Edu-Media

Sebastian Richter, Managing Director ManoMoneta

¿Cuáles son las principales carencias en la educación financiera de la población española?

MP: Principalmente, nos encontramos con muy poca conciencia sobre la importancia del ahorro y la inversión. También es evidente que existe una baja comprensión de muchos de los productos financieros que se encuentran actualmente en el mercado, lo que también se refleja en falta de planificación y habilidades para la toma de decisiones financieras. Obviamente, no se puede generalizar a toda la población, pero se pone de manifiesto que muchas personas que no han recibido una educación financiera desde una edad temprana tienen, posteriormente, dificultad para la comprensión de conceptos básicos como el ahorro, el presupuesto o la inversión.

¿Cómo evaluáis el impacto del programa en los conocimientos y actitudes de los niños hacia el manejo del dinero?

SR: Cada vez que nosotros mismos impartimos una clase, la evaluamos y recogemos las opiniones de alumnos y profesores. Entre otras cosas, les preguntamos qué han aprendido y qué piensan cambiar en el futuro cuando traten con dinero. Estamos muy satisfechos con la información recibida hasta ahora y trabajamos constantemente para comprender mejor nuestro impacto. En un próximo paso, nos gustaría realizar un estudio con respaldo científico en un primer país.

MP: El impacto es muy positivo en todos los grupos a los que se dirige ManoMoneta. Los niños y niñas salen fortalecidos en la toma de decisiones porque los temas se abordan desde una perspectiva realista. Los profesores se benefician de contenidos de alta calidad y a las familias les ayuda a entablar un diálogo con sus hijos sobre el tema del dinero, además de acompañarlos en sus experiencias cotidianas.

¿Qué consejos daríais a los padres y profesores para fomentar hábitos financieros saludables en casa y en el aula?

SR: El consejo más importante es hablar de dinero y finanzas con sus hijos o alumnos. No debe ser un tema tabú. Además, los niños aprenden mucho de sus padres, así que se necesitan buenos referentes. El dinero “de bolsillo” es una forma estupenda para que tengan su primera experiencia con el dinero. Y eso incluye equivocarse de vez en cuando, algo que los padres tienen que aceptar. Yo mismo soy padre de dos hijas y sé que no siempre es fácil.

MP: Independientemente de que este u otros proyectos puedan impartirse desde los colegios, creo que los padres y madres tenemos una labor fundamental de concienciación desde la infancia. Es muy importante educar a los niños sobre el valor que tienen las cosas y el esfuerzo y sacrificio que conlleva ganar dinero para luego poder destinarlo a lo que se quiera o necesite. En mi caso, por ejemplo, que también soy madre de dos niñas, desde el principio les he inculcado estos valores. Vivimos en una época en la que nuestros hijos e hijas tienen acceso a muchísimas comodidades, y es fácil que nos olvidemos de transmitirles que detrás de cada una de ellas hay un esfuerzo y un coste asociado.

¿Qué están haciendo las instituciones a nivel europeo y local para fomentar la educación financiera?

SR: Básicamente, lo que se necesita es una estrategia nacional de educación financiera que regule su aplicación. Tal estrategia ya existe en algunos países, pero todavía no en muchos. Es necesaria una estrecha cooperación entre las empresas, la ciencia, la política y las escuelas para garantizar una educación financiera adecuada.

MP: En España las últimas leyes educativas han intentado abordar el tema de la educación financiera, pero sin mucho detalle. Una de las últimas enfatiza la importancia de incluir la educación financiera en los planes educativos, aunque los detalles específicos de su implementación pueden variar según qué comunidad. La colaboración entre familias, escuelas e instituciones para crear programas específicos y adaptados a las necesidades reales de las familias debe ser impulsada por todos.

¿Qué suele llamar más la atención a los niños a la hora de recibir esta formación? ¿Os habéis encontrado con alguna anécdota curiosa?

MP: A la hora de impartir los talleres, nos encontramos con que los niños quieren destinar sus ahorros a ropa de marca, viajes, etc. Progresivamente, sus expectativas se van ajustando más a la realidad, al ir tomando conciencia de que en la vida diaria hay muchos gastos como alimentación, colegio, imprevistos, etc. Al terminar la formación, muchos niños nos cuentan que quieren hablar con sus padres porque se sienten más capacitados para participar en la gestión de las finanzas en casa. Lo que no sabemos, es cómo habrán terminado esas conversaciones… 😊

Si estáis interesados en contactar con EOS Spain para recibir un taller de educación financiera en un centro educativo, puedes hacerlo a través de las redes sociales Linkedin e Instagram.