El nuevo poder de la atracción: BOSS The Scent renace con David Corenswet y Eiza González

Desde su lanzamiento en 2015, esta icónica familia de fragancias se ha convertido en el emblema de personas magnéticas, seguras y decididas. Ahora, en 2025, la marca Hugo Boss da un giro audaz al relanzar BOSS The Scent for Him y BOSS The Scent for Her, introduciendo una nueva intensidad y una poderosa narrativa visual protagonizada por dos embajadores que encarnan la esencia de la atracción moderna: David Corenswet y Eiza González.

Con esta emocionante reinvención, Hugo Boss no solo presenta fragancias más potentes, sino que también redefine cómo entendemos la sensualidad, el carisma y la conexión entre dos fuerzas irresistibles.

David Corenswet y Eiza González: nuevos rostros de una fragancia legendaria

Para este relanzamiento, BOSS The Scent apuesta por dos figuras cuya presencia trasciende la pantalla: el actor estadounidense David Corenswet y la actriz mexicana Eiza González. Juntos, no solo protagonizan la campaña, sino que también representan las cualidades que definen la nueva era de las fragancias de BOSS: confianza, autenticidad y un magnetismo imposible de ignorar.

David Corenswet es una de las estrellas más prometedoras de Hollywood. Tras sus papeles principales en series como Hollywood y The Politician, está listo para conquistar al mundo en su nuevo rol como Clark Kent en la próxima película de Superman, dirigida por James Gunn y programada para 2025. Con su carisma natural y una intensidad que traspasa la pantalla, Corenswet encarna a la perfección al hombre BOSS The Scent: seguro de sí mismo, ambicioso y cautivador. “Unirme a la familia de fragancias BOSS es un honor”, comparte el actor. “The Scent celebra la masculinidad moderna y la autenticidad, y me entusiasma poder compartirlo con el mundo”.

Por su parte, Eiza González aporta su fuerza, sensualidad y talento multifacético al universo de BOSS The Scent. La actriz mexicana, reconocida internacionalmente por su papel en la película nominada al Oscar Baby Driver, está viviendo un momento dorado gracias a su reciente participación en la exitosa serie de ciencia ficción 3 Body Problem. Además, sus próximos proyectos, como Fountain of Youth de Apple y Ash de Flying Lotus, prometen consolidar aún más su posición como una de las actrices más solicitadas de la industria. “Estoy emocionada de canalizar mi lado BOSS en esta campaña para una marca tan icónica”, asegura González, quien representa la fuerza y la elegancia de la mujer BOSS The Scent.

El relanzamiento de BOSS The Scent no solo redefine sus fragancias, sino que también introduce una narrativa visual cautivadora, dirigida por el galardonado cineasta Daniel Sannwald Coty

Una campaña que desborda química y sensualidad

El relanzamiento de BOSS The Scent no solo redefine sus fragancias, sino que también introduce una narrativa visual cautivadora, dirigida por el galardonado cineasta Daniel Sannwald. En esta campaña, David Corenswet y Eiza González se enfrentan en una coreografía sensual y poderosa que encarna la atracción en movimiento.

En cada fotograma, sus presencias contrastan y se complementan, mostrando cómo dos fuerzas independientes pueden unirse para crear algo aún más intenso. “Con Eiza y David, hemos encontrado los embajadores perfectos para transmitir la actitud cautivadora y evocadora de BOSS The Scent”, afirma Marco Falcioni, SVP de Dirección Creativa de Hugo Boss.

La química entre los dos actores es palpable, lo que convierte a esta campaña en una oda al magnetismo y la conexión humana. Desde los movimientos coreografiados hasta las miradas cargadas de intención, la narrativa visual refleja la esencia misma de las fragancias: audaz, sofisticada y absolutamente irresistible.

Fragancias potenciadas para una experiencia memorable

Diez años después de su lanzamiento original, BOSS The Scent se reinventa con fórmulas más intensas que garantizan una impresión duradera. Aunque ambas fragancias mantienen los perfiles olfativos que las hicieron icónicas, ahora se enriquecen con nuevos matices que elevan su complejidad.

BOSS The Scent for Him: Creada por el perfumista Pascal Gaurin, esta fragancia amaderada-ambarina combina la frescura especiada del jengibre natural con la exótica Maninka, un ingrediente exclusivo de BOSS que aporta un toque frutal y afrodisíaco. Las notas de cuero cálido envuelven la composición, dejando una estela masculina y sofisticada.

BOSS The Scent for Her: Diseñada como el complemento perfecto para su contraparte masculina, esta fragancia fusiona la jugosidad del melocotón con la riqueza floral del Osmanthus y la sensualidad del almizcle blanco. El resultado es un perfume audaz, femenino y absolutamente seductor.

Estas fragancias no solo cautivan los sentidos, sino que también celebran el enfrentamiento de ingredientes que representan el equilibrio entre fuerza y delicadeza, una metáfora perfecta de la conexión entre dos personas.

Diez años después de su lanzamiento original, BOSS The Scent se reinventa con fórmulas más intensas que garantizan una impresión duradera Coty

Frascos icónicos que atraen todas las miradas

El relanzamiento de BOSS The Scent también se refleja en un rediseño audaz de sus frascos, que ahora son totalmente rellenables, reafirmando el compromiso de la marca con la sostenibilidad.

BOSS The Scent for Him se presenta en un frasco de cristal translúcido adornado con el logo de BOSS y coronado con un tapón de bronce con el monograma Doble-B. Sus líneas geométricas reflejan el carácter intenso y magnético de la fragancia.

BOSS The Scent for Her, por su parte, adopta una forma de diamante que irradia sofisticación. Su tapón dorado y la fragancia de color melocotón en su interior evocan feminidad y elegancia desde todos los ángulos.

Además, los frascos están diseñados para durar, gracias a sus prácticas recargas de 200 ml para él y 150 ml para ella, lo que reduce significativamente el impacto ambiental.

Una nueva definición de atracción

Con el relanzamiento de BOSS The Scent y la incorporación de David Corenswet y Eiza González como embajadores, Hugo Boss celebra una nueva era de magnetismo y sensualidad. Este dúo icónico no solo redefine cómo entendemos la atracción, sino que también invita a los consumidores a explorar su propia confianza y autenticidad.

El poder de la atracción nunca había sido tan cautivador.

https://www.hugoboss.com/es/perfumes-hombre/