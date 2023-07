qubbos: compra todos tus electrodomésticos a un clic

Nuestro mantra es que el cliente quede satisfecho y, es por ese motivo, que en qubbos estamos obsesionados con una palabra: Calidad. Calidad en nuestros productos, calidad en los servicios y calidad en el trato al cliente.

Entendemos que comprar algo de forma online y que no estás viendo puede generar dudas, sobre todo si se trata de un electrodoméstico, pero nuestros clientes no tienen que preocuparse por nada. Además de contar con productos completamente informados con su descripción correspondiente (de forma que nuestros clientes puedan entenderlos), disponemos de un equipo de expertos en electrodomésticos que ofrecen un servicio de atención al cliente totalmente personalizado, resolviendo cualquier duda que pueda surgir durante el proceso de compra. Además, si por el motivo que fuese el cliente no queda satisfecho con su compra, ofrecemos un servicio de devolución totalmente gratuito durante las dos primeras semanas posteriores a la compra, siempre y cuando se mantenga el embalaje del producto en perfectas condiciones, como nos exige el fabricante para su devolución.

“El proceso de compra a través de nuestra web es fácil e intuitivo gracias a un continuo desarrollo, que nos permite disponer de las últimas tecnologías en nuestro ecommerce”

El proceso de compra

El proceso de compra a través de nuestra web es fácil e intuitivo gracias a un continuo desarrollo, que nos permite disponer de las últimas tecnologías en nuestro ecommerce. Además, hemos realizado diversos estudios de mercado para saber qué es lo que nuestro cliente necesita y cómo lo necesita. Esto facilita que el cliente encuentre lo que está buscando o lo que ni sabía que estaba buscando. El consumidor puede seleccionar rápidamente los productos que necesita y, si además quiere algún servicio añadido, los podrá seleccionar entre las opciones disponibles. Estos servicios tratan de facilitar y mejorar la experiencia de compra, ayudando a lograr nuestro objetivo de ofrecer una experiencia de compra de calidad. Estos son servicios tales como ampliación de la extensión de la garantía, gracias a la cual puedes obtener una garantía en tu electrodoméstico de hasta 5 años posteriores a la compra; el servicio de financiación, con el que podrás pagar cómodamente tu compra; o el servicio de instalación. Con este servicio, nuestro equipo de profesionales te instalará tu electrodoméstico (como, por ejemplo, el frigorífico, la lavadora o el lavavajillas) en el mismo momento de la entrega. No tendrás que preocuparte de nada más, ni buscar este servicio en otras webs. Por si esto fuese poco, también ponemos a disposición de nuestros clientes el servicio de retirada del electrodoméstico: te retiraremos el electrodoméstico y lo llevaremos al punto limpio sin ningún coste asociado, al igual que la subida gratuita, pues te subimos el electrodoméstico a tu domicilio de forma totalmente gratuita. Y es que sabemos que con productos de gran volumen, como son los electrodomésticos, algunas tiendas online tienen problemas con el envío, pero no es nuestro caso. En qubbos contamos con envío a domicilio para todo el ámbito peninsular y las islas Baleares. En 2 días podrás tener tu pedido en casa. Además, ofrecemos el servicio de subida gratuita a domicilio en la mayoría de los códigos postales del país. Este servicio, totalmente gratuito, a día de hoy es algo difícil de encontrar.

“Ofrecemos el servicio de subida gratuita a domicilio en la mayoría de los códigos postales del país. Este servicio, totalmente gratuito, a día de hoy es algo difícil de encontrar”

Además, este año vamos a ampliar el abanico de servicios de instalación, ofreciéndolo también en productos de encastre, así como en placas y hornos. Hoy en día el servicio de instalación es algo que está muy poco desarrollado a nivel nacional, y nosotros creemos firmemente que es un servicio por el que debemos apostar, para así cubrir todavía más las necesidades de nuestro cliente, logrando que, de esta forma, puedan equipar su casa totalmente en un solo click. Sin complicaciones, ni problemas. Todo gracias a qubbos y al maravilloso equipo que lo forma. Prestar un servicio de calidad es, definitivamente, la mejor perspectiva de futuro que podemos tener.

.

Este año vamos a ampliar el abanico de servicios de instalación, ofreciéndolo en productos de encastre, así como en placas y hornos qubbos

Electrodomésticos para todos los gustos

En qubbos podrás encontrar cualquier producto que necesites para equipar tu casa: desde un gran electrodoméstico hasta menaje del hogar. Somos especialistas en cocinas y eso se traduce en que ofrecemos una gran variedad de hornos, frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, placas y campanas. Pero no solo nos quedamos ahí, ya que también a través de nuestra web podrás adquirir desde televisores de última generación hasta baterías de cocina, toalleros eléctricos, deshidratadoras, sous-vide, cocederas, es decir, cualquier artículo que necesites para poder disfrutar de la comodidad de tu hogar. Además, ofrecemos electrodomésticos tanto de libre instalación como de encastre.

También comercializamos productos como fregaderos y grifos, algunos de ellos de diseño. Y solamente trabajamos con las mejores marcas del mercado, por lo que no solo encontrarás una gran variedad de producto, sino que también encontrarás una alta calidad en todos ellos. Solamente comercializamos las mejores marcas

https://qubbos.es/