La rutina antioxidante definitiva para una piel radiante y protegida todo el día esta temporada

El ritmo frenético de la vuelta a la rutina tras las vacaciones, la polución, el estrés y la exposición diaria a la radiación solar pueden pasar factura a nuestra piel. Pero ahora es posible devolverle su luminosidad natural y protegerla frente al envejecimiento prematuro gracias a la línea Antioxidante de Atashi Cellular Cosmetics que nos ha conquistado a todas. Porque la redacción de Lifestyle de La Razón lleva meses usándola, también nuestras celebrities favoritas, y lo que es más importante, se ha convertido en la preferida de las consumidoras.

Con fórmulas innovadoras y texturas sensoriales,. Una propuesta que combina ciencia y naturaleza con ingredientes exclusivos como las células madre vegetales de Uva Negra de Borgoña, el Arándano Rojo y el extracto biotecnológico de Granada.

El resultado: una piel hidratada, luminosa, protegida y más resistente frente a las agresiones externas.

Ritual de día: protege, hidrata e ilumina

Las mañanas son el momento clave para preparar la piel y protegerla durante toda la jornada. El ritual antioxidante de Atashi propone dos pasos esenciales:

1. Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus

Con una alta concentración de polifenoles y vitamina C, este suero es un auténtico “shot de energía” para la piel. Su acción antioxidante frena el daño causado por los radicales libres y crea un escudo protector que ayuda a reducir manchas, mejorar la textura y aportar un efecto buena cara inmediato.

Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus. Atashi

Su fórmula concentrada combina células madre vegetales de uva negra de Borgoña y arándano rojo, junto con el extracto biotecnológico de granada, ingredientes que actúan en sinergia para proteger la piel de los radicales libres, la polución y la radiación solar. Además de su acción antioxidante, reduce visiblemente las manchas, aporta firmeza, calma rojeces y mejora la textura de la piel. Enriquecido con Vitamina C Plus, ayuda a unificar el tono, suavizar las líneas de expresión y devolver la firmeza y elasticidad al rostro. Su fórmula está diseñada para actuar desde la primera aplicación, con un efecto antifatiga e iluminador que se nota al instante.

2. Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15

Aporta hidratación profunda y refuerza la barrera cutánea para mantener la piel protegida frente a la contaminación y la radiación solar. Su fórmula con ácido hialurónico, creatina y vitaminas E y C rellena la piel, suaviza arrugas y mejora su elasticidad, proporcionando un acabado luminoso y uniforme.

Crema Hidratante-Regenerante SPF15. Cortesía Atashi

Su fórmula avanzada concentrada en ácido hialurónico, polisacáridos F, creatina y extractos naturales de alto contenido en polifenoles, que ofrecen una hidratación intensa, mejoran la firmeza y refuerzan la barrera cutánea. Sus células nativas de uva negra y Borgoña y arándano rojo regeneran la piel, mientras que el extracto de granada calma las pieles sensibles o reactivas. Activos como las semillas de jojoba, mimosa y la vitamina E contribuyen a alisar las arrugas, mejorar la luminosidad y proteger contra los radicales libres.

Ritual de noche: regenera, repara y renueva

Por la noche, la piel entra en su fase de regeneración celular, y Atashi propone dos aliados perfectos para potenciar este proceso:

Espuma Regeneradora Purificante: Una limpieza profunda que transforma tu piel desde el primer uso. Su fórmula combina aguas frutales bio de uva negra y arándano rojo, junto con extracto seco de granada, ácido glicólico y betaínas naturales, para:

Eliminar impurezas y restos de maquillaje.

Renovar suavemente la textura de la piel.

Potenciar la luminosidad y frescura del rostro.

Equilibra y revitaliza la piel, dejándola limpia, suave y radiante

Crema Antiedad Regenerante Noche: El tratamiento estrella que trabaja mientras duermes. Con una sinergia única de células nativas de uva negra y arándano rojo, ácido hialurónico de alta pureza, vitaminas y biosacáridos antioxidantes, logra:

Prolonga el bronceado.

Hidratar intensamente y retener la humedad.

Corregir arrugas y líneas de expresión.

Unificar el tono y devolver la vitalidad a la piel.

Al despertar, notarás un cutis más fresco, liso y uniforme, con una luminosidad renovada

Con estos productos, la piel amanece protegida, revitalizada y radiante. ¿Lo mejor? Que los podemos comprar en su web, en farmacias, y parafarmacias de El Corte Inglés.

Una piel protegida frente al fotoenvejecimiento

Gracias a la acción antioxidante avanzada de Atashi, esta rutina combate los efectos de la contaminación, el estrés y la radiación solar. Sus fórmulas actúan como un escudo protector, frenando el envejecimiento prematuro y manteniendo la piel sana, jugosa y luminosa durante todo el día.

Invertir en una rutina antiox como esta es el secreto mejor guardado de las pieles más bonitas y saludables. Con ingredientes de alta eficacia, texturas sensoriales y resultados visibles desde las primeras aplicaciones, Atashi Cellular Cosmetics nos invita a transformar el cuidado diario en un ritual de belleza profundo y eficaz.

Atashi Cellular Cosmetics, la innovación de Phergal Laboratorios para una piel radiante

Atashi Cellular Cosmetics, la firma dermocosmética de alta gama de Phergal Laboratorios, se ha consolidado como una de las marcas de referencia en el cuidado avanzado de la piel. Su filosofía se basa en la ciencia celular aplicada a la cosmética, desarrollando fórmulas innovadoras que combinan ingredientes biotecnológicos de última generación con extractos vegetales de alta eficacia.

Respaldada por más de 40 años de experiencia de Phergal Laboratorios, Atashi apuesta por una cosmética de lujo accesible, con productos diseñados para proteger, regenerar e iluminar la piel. Cada tratamiento nace tras exhaustivos estudios de investigación para ofrecer resultados visibles desde las primeras aplicaciones, priorizando siempre la seguridad, la innovación y la sostenibilidad. Gracias a su compromiso con la excelencia, Atashi Cellular Cosmetics se ha convertido en sinónimo de piel saludable, radiante y protegida, combinando lo mejor de la ciencia y la naturaleza para transformar la rutina diaria en un auténtico ritual de belleza.