Selección de sitios para comer tortilla de patatas, calçots o bocadillos de calamares, según la 'app' de Guía Repsol

Los placeres más sencillos a veces son los más complicados de satisfacer. Pensemos en el de paladear una tortilla de patata: es más o menos fácil de encontrar en cualquier bar, pero un buen ejemplar de tortilla de patata, al gusto del comensal, ya es una hazaña algo más difícil.

Lo mismo ocurre con otros emblemas de nuestra gastronomía, como los calçots con esa sabrosa salsa romanescu, o el mítico bocata de calamares madrileño: todas estas recetas son muy habituales en las búsquedas de Google por quienes quieren buscar un bar donde darse un buen homenaje de estos platos.

Y es que las hortalizas catalanas por excelencia son una de consultas más habituales en Internet en el último año, con un promedio mensual de 118.620 veces; por su parte, “tortilla de patatas” se buscó 23.240 veces al mes; y “bocadillo de calamares” obtuvo 17.180 búsquedas.

Con semejante popularidad, no es de extrañar que proliferen las clasificaciones de establecimientos donde se come mejor -o donde, al menos, lo prometen-, pero no todos pueden tener la razón.

Para zanjar este asunto y ponérselo más fácil a aquellos que no quieran equivocarse, desde la app de Guía Repsol han sacado no una ni dos, sino tres listas con locales que prometen exquisitez y para todo tipo de presupuestos. Y lo mejor es que la guía viene avalada por los mejores expertos gastronómicos de nuestro país, que han recorrido todos los bares y restaurantes de España para hacer su selección. A través de esta app, podremos acceder a esta selección de sitios en tres listas interactivas, una por cada plato, con la ficha detallada de cada local y su categoría (Soletes, Recomendados o Soles). También podremos consultar su localización en un mapa interactivo y guardar y/o compartir estos listados con quien lo deseemos.

Aquí, su veredicto.

La tortilla, siempre la reina

Para disfrutar del placer sencillo de una buena tortilla de patata en todas las Comunidades Autónomas, Guía Repsol ha elegido estos 17 Soletes:

La tortilla de patata, un placer sencillo y complejo a la vez. Mike GZ - Pexels

Traspasando fronteras: los mejores calçots

La temporada de calçots oscila entre enero y marzo y son típicos de la zona occidental de Cataluña. Sin embargo, como suele pasar con las fórmulas exitosas, este plato ha trascendido sus fronteras tanto temporales como territoriales y, hoy en día, es posible disfrutarlo todo el año. Hay cocinas que comienzan a ofrecerlos a finales de octubre y cada vez es más fácil probarlos en distintas provincias.

Esta selección de diez locales para comer calçots está diseñada para no defraudar a los paladares más exigentes:

Los Calçots han trascendido sus fronteras tanto temporales como territoriales. ---

El bocata de calamares, más chulo que nadie

El bocadillo de calamares en Madrid, buque insignia de lo castizo y lo ‘gato’, sigue imbatible. Para probar la nueva versión en el bar que es tendencia o para volver al concepto de siempre cuando unas cañas se alargan, Guía Repsol propone diez lugares donde pedirlo es un acierto seguro:

Los mejores rincones de España, de un solo vistazo

Con más de 40 años de historia, Guía Repsol ha ayudado a perfilar y dibujar los mejores rincones de nuestro país, recomendando y premiando a los mejores restaurantes de la geografía española.

Casi medio siglo después, es posible consultar este referente de lo foodie de forma sencilla a través de su página web o su app móvil, desde la que podemos guardar nuestros locales favoritos, verlos en un mapa e identificar aquellos que nos quedan más cerca de un solo vistazo. Más de 4.000 Soletes, 763 restaurantes Soles y 1.452 Recomendados nos esperan.