Soy editora de belleza y esta es mi rutina beauty favorita para recuperar mi piel tras el verano

Es oficial, el verano ya ha terminado para la mayoría y estamos ante la semana por excelencia de la vuelta a la rutina. Adiós a las horas infinitas de sol y de playa, y con ello también a nuestra piel más castigada tras las vacaciones. LLega septiembre y es el momento de darle ese extra de cuidado a la piel. Nosotras te lo ponemos fácil. Atashi Cellular Cosmetics, de Phergal Laboratorios, ofrece una línea antioxidante que combina la innovación biotecnológica con extractos naturales, perfecta para todo tipo de pieles, protegiendo y regenerando la piel del fotoenvejecimiento. Porque además se trata de alta cosmética dermofarmacéutica para pieles sensibles.

Tanto la sal del mar como el cloro de la piscina resecan la piel. Además, el químico de las piscinas puede alterar la flora bacteriana y el pH. A todo ello se suma la exposición solar, por eso es muy importante tener un especial cuidado en este mes de septiembre. Las redactoras de belleza tenemos dos productos infalibles para la rutina beauty de día, para lucir un rostro iluminado y regenerar la piel: Atashi Antiox Suero Alta Potencia Booster Vitamina C Plus y Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF15. Si te estás preguntando cómo conseguirlos, están disponibles en su web, en farmacias o en parafarmacias del Corte Inglés.

La rutina para recuperar la piel tras el verano

Atashi Antiox Suero Alta Potencia Sublime Booster Vitamina C Plus (rebajado a 42,84 euros en su web)

Después de una buena limpieza de nuestro rosto, aplicamos el suero de Atashi de la línea Antiox, un tratamiento con “efecto buena cara” de inmediato que reduce la hiperpigmentación e ilumina la piel, disminuye arrugas y calma las rojeces, gracias a la Vitamina C Plus, perfecta para recuperar la piel tras el verano. Un producto para todas las edades, porque además su fórmula ultraconcentrada frena el envejecimiento, recarga las defensas y repara los daños producidos por agentes externos gracias a los extractos de células nativas de Uva Negra de Borgoña y de Arándano Rojo, que también hace que nuestra piel no se resienta de los radicales libres y ayuda a frenar el fotoenvejecimiento. En su fórmula también encontramos Extracto de Granada lo que hace que sea ideal para las pieles sensibles, reactivas y con tendencia atópica y Polisacáridos F para aumentar la longevidad de las células al aplicar este suero en nuestro rostro.

Atashi Antiox Suero Alta Potencia Sublime Booster. Atashi Cellular Cosmetics

¿Cómo aplicarlo? Por la mañana, aplicando unas gotas del suero en la palma de la mano. Con la yema de los dedos, da ligeros golpecitos sobre la cara y el cuello para fomentar una absorción total del producto.

Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15 (ahora rebajado a 36,04 euros en su web)

Tras la aplicación del suero, llega el momento de esta crema hidratante de día con SPF 15 de Atashi, de la líneaAntioxidante. Pensada para frenar los efectos nocivos de las radiaciones y la polución diaria gracias a su fórmula con extracto células nativas de Uva Negra de Borgoña y Arándano Rojo, además del Extracto de Granada. Además contiene Ácido Hialurónico que aporta hidratación y suavidad a la piel, Creatina, Polisacáridos F, activos de Semillas de Jojoba y Mimosa y Vitamina E que mejora la luminosidad y disminuye las arrugas. Como decíamos, una rutina de día para recuperar nuestra piel tras las vacaciones y además para mujeres de todas las edades, y con todo tipo de pieles, incluso las más sensibles.

Atashi Antiox Crema Hidratante-Regenerante Fotoprotector SPF 15. Atashi Celullar Cosmetics

¿Cómo aplicarla? Aplicar por la mañana en rostro, cuello y escote tras el suero de la misma gama.

Con la vuelta a la rutina y este inicio de septiembre en la ciudad, y con mucho estrés, las redactoras de belleza no podemos vivir ya sin estos dos productos de Atashi Cellular Cosmetics. Tras las vacaciones nosotras ya presumimos de efecto buena cara, y de una piel luminosa y revitalizada para lucir en todos los eventos y desfiles que tenemos apuntados en la agenda para las próximas semanas. Está claro que nosotras ya somos #atashilovers, ¿te apuntas a serlo?

Phergal Laboratorios: 40 años al lado de las mujeres

Desde hace 40 años Phergal Laboratorios lidera el campo de la dermocosmética farmacéutica nacional, siendo pionera en tratamientos innovadores, utilizando los activos más efectivos, por eso se ha convertido en imprescindible de las rutinas de belleza de nuestras famosas de cabecera, y de nosotras, las editoras de belleza, con una larga trayectoria avalada por sus resultados y por la confianza de las consumidoras.

Lo que empezó hace cuarenta años como una pequeña empresa de productos farmacéuticos y nutricosméticos, en España, es hoy un laboratorio puntero, con presencia en más de 45 países de los cinco continentes. Phergal Laboratorios destaca por el buen hacer, el rigor, la innovación y el talento en la industria dermofarmacéutica, con marcas de gran éxito como Atashi Cellular Cosmetics.