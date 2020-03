Lujo

Una noche en el hotel THE 13 the costará 100.000€ Cuenta el presidente de este hotel, Peter Coker, que “a través de sus puertas encontrará algunas de las experiencias de lujo más codiciadas del mundo”. Desde sus espectaculares villas hasta su magnífica cocina, la estancia en el hotel THE 13, ubicado en Macao (China,) será más que inolvidable.