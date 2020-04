El coñac más selecto: LOUIS XIII de Rémy Martin

¿Sabías que el coñac es un tipo de aguardiente de vino que se consigue tras una doble destilación? Además, solo se llama coñac al tipo de aguardiente que se elabora en los alrededores de la localidad francesa de Cognac, en el departamento de Charente (Francia). Es más, el Bureau National Interprofessionnel du Cognac es el encargado de validar la denominación de origen de esta bebida y, si no pasa por su filtro no, no es coñac. Se elabora a partir de tres tipos de uvas blancas, Collombard, Folle blanche y Ugni blanc. Después de indagar en las bases del coñac, te presentamos el coñac Louis XIII, el más caro del mundo.

Corazón añejo y sabor inolvidable

Beber un sorbo de este coñac, es degustar el sabor del paso del tiempo. Creado en 1874, el coñac LOUIS XIII mezcla hasta 1.200 aguardientes de vino de Grande Champagne exclusivamente, el primer “cru” de la región francesa de Coñac. Cada uno de estos aguardientes, se añeja lentamente en barrica de roble, se mezclan y se presentan en garrafas, numeradas individualmente emulando la icónica petaca metálica del siglo XVI.

Un trabajo legendario de los mejores maestros bodegueros, que pone el broche de oro con el trabajo minucioso de Baptiste Loiseau, que selecciona los mejores aguardientes para dar la oportunidad a sus sucesores de que creen el mejor coñac LOUIS XIII del próximo siglo. Por algo, Baptise apunta que “LOUIS XIII es como una ola de sensaciones que nos lleva lejos”. Lejos hasta hace décadas, en una experiencia en el paladar que sabe a madera, a mirra, a miel, a rosas secas, a higos y a maracuyá. Sabores intensos que no consiguen olvidarse fácilmente.

El coñac, con delicias gourmet, dos veces bueno

No hay nada como maridar una bebida de lujo con unos bocados de lujo. Baptiste Loiseau, maestro bodeguero de LOUIS XIII y chef de la casa, ha dado un paso más allá ofreciéndonos un par de propuestas para maridar el LOUIS XIII. La primera se sirve con el caviar Beluga, el más fino. Con él, el coñac expresa toda su personalidad, pura e intacta. La segunda opción es combinarlo con unas finas rebanadas de jamón Bellota. La textura ligeramente salada del jamón Bellota ensalza la textura suave del coñac LOUIS XIII, que perdura en el paladar con un sabor refinado.

El precio de una botella de LOUIS XIII está en torno a los 2.900€.