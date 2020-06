El clásico Pagoda de Mercedes-Benz emprende su viaje hacia un futuro sostenible

El coche conocido como Pagoda fue lanzado por la compañía en el Salón de Ginebra de 1963. Desde aquel mismo instante, cautivó millones de corazones y aún hoy lo sigue haciendo. Es un vehículo que por mucho tiempo que pase, no deja de revalorizarse en el mercado y, es que, estos hermosos clásicos llegan a alcanzar mayor valor que los actuales. Incluso se convierten en verdaderas obras de arte en algunos de los garajes más envidiados, los de los coleccionistas de reliquias poco aptas para los tiempos que corren.

En su época, fue el auto con mayor estabilidad, pero los avances de hoy le han ido desbancando de este puesto. Aún se ven algunos de estos clásicos que no pasan desapercibidos circular, pero la realidad es que no es tan sencillo de vender como antaño. Tras la implantación de la legislación verde se espera que las ventas caigan y no sean más que piezas de exhibición, caída a la que Mercedes se niega y luchará por evitar a toda costa.

Antes de la pandemia del coronavirus, la contaminación y el cambio climático eran uno de los temas que más preocupaban a nuestro planeta. Obviamente, lo siguen siendo, aunque la polución se ha visto reducida y los cielos de las grandes ciudades se ven más abiertos. Por eso, ahora es el momento de mantener esta premisa y adaptar al mercado actual las joyas sobre ruedas de siempre. Aquellas que, siendo sinceros, tienen motores anticuados, poco económicos y demasiado nocivos para el entorno. Esto es lo que se ha propuesto Mercedes-Benz para que sus vehículos más longevos no sean sacados de la vía pública jamás.

De este modo, las modificaciones pertinentes realizadas a las piezas automovilísticas más longevas y preciadas para que se conviertan en iconos de estilo que integran tecnología de vanguardia, permitirán ampliar su ciclo de vida para las próximas generaciones.

Este proceso incluirá el reemplazamiento de motores antiguos por los de cero emisiones silenciosos y el mantenimiento de la estética original del automóvil. Una labor nada sencilla que conllevará meses y meses de trabajo llevado a cabo por ingenieros altamente cualificados.

Las mejoras en el motor no son las únicas, los materiales empleados en el interior así como en los asientos del nuevo Pagoda de Mercedes-Benz serán ecológicos, como el cuero vegano, y personalizables a gusto del cliente. También presumirán de tener asientos calefactables, servicio con el que cuentan los coches actuales.