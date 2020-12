Ares Design presenta a Wami Lalique Spyder como un homenaje elegante a los años 50

Sí, el 2020 no ha sido fácil pero hay que felicitar a Ares Design por sacarle el máximo provecho. La compañía de superdeportivos ha dado vida a su endiabladamente retro Pantera en julio. El loco C8 Corvette basado en el Proyecto S siguió en septiembre, con representaciones de una versión sin techo llamada Proyecto S1 Spyder apareciendo justo antes de Halloween.

Ahora, tenemos representaciones de otro proyecto, y es muy diferente de los otros. Entre otras cosas, este elegante paseo coloca el motor al frente y ofrece a los pasajeros un interior opulento y enjoyado. El diseño evoca a los roadsters de los años 50, y para ayudar a que eso viva para ti, se presenta en cuatro tonos exteriores comúnmente vistos de esa época. Amigos, saluden a la diseñadora de Ares, Wami Lalique Spyder.

El nombre es un poco exagerado, pero eso es debido a la asociación de Ares Design con Lalique en este proyecto. La compañía francesa se especializa en la fabricación de cristal, y adornará el interior bicolor del roadster con adornos de cristal desde la consola central hasta las puertas. Cuero, madera y medidores negros sobre blancos completarán el interior de temática vintage, aunque seguirá siendo una máquina moderna con una gran pantalla táctil que se levanta del tablero.

Wami Lalique Spyder

En el exterior, Ares Design dice que el Wami Lalique Spyder está perfectamente proporcionado. El largo capó ciertamente captura la esencia de clásicos como el Jaguar E-Type y el C1 Corvette, mientras que las ruedas de alambre y las rejillas de ventilación del guardabarros prácticamente gritan el Ferrari 250 GT California Spyder. La carrocería estará hecha de aluminio con forma de mano y fibra de carbono, pero Ares Design no está listo para compartir lo que hay debajo de la piel retro. Un V8 es la elección obvia, aunque no diríamos que no a un inline six de altas revoluciones o a un delicioso V12.

“A medida que el trabajo avanza, ahora podemos empezar a apreciar realmente el hermoso y único coche que estamos co-creando con nuestro socio Lalique”, dijo el cofundador de Ares Design, Dany Bahar. “No se parece a nada que hayamos producido antes. El Wami Lalique Spyder será un placer de poseer - el último accesorio de lujo.”

El precio y la disponibilidad son desconocidos por el momento, pero no será barato. Ares Design sólo planea construir 12 modelos de producción.