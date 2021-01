Boeing convierte sus aviones en... ¡Auténticos muebles de lujo!

Boeing es uno de los fabricantes de aviones más exclusivos del mercado, pero no solo eso... También se dedica a comercializar muebles de lujo reciclados de piezas de algunos de sus aviones más emblemáticos. Seguro que ya te has sorprendido, pero cuando los veas, no saldrás de tu asombro.

Eso sí, se trata de muebles que no son aptos para todas las casas. Si tu hogar irradia inspiración relacionada con la aviación y te declaras un adepto del mundo de los aviones, estos muebles podrían ser para ti. Aunque también tienes que contar con unos cuantos ceros en tu cuenta bancaria.

Entre estos muebles, podemos encontrar una silla F-4 Phantom Ejection, a un precio de 12.500 dólares. Tal y como su nombre indica, está hecho de un genuino asiento de eyección de “un legendario” F-4 Phantom II de McDonnell, con cinturones de seguridad, arnés y base de acero. Incluso tiene un aspecto desgastado por el tiempo, que lo hace realmente legítimo.

Boeing

Seguimos conociendo algunos de estos destacados muebles con la mesa Boeing 737 Engine, que se vende a un precio más barato de 9.500 dólares. Está fabricada con elementos de los motores a reacción Pratt & Whitney JT8D y JT9D. Una mesa aún más barata, y posiblemente más bonita, es la mesa de medio estator del Boeing 727 (5.500 dólares), que utiliza estatores reales de un motor turbofan de Pratt & Whitney JT8D de un avión 727.

Por si te lo preguntas, Boeing ofrece tres categorías de productos: muebles, objetos arquitectónicos para la pared y decoración de oficina. Así que si quieres poseer algo de Boeing pero no quieres gastarte mucho dinero, puedes optar por los objetos para la pared, ya que son los más económicos y mantienen todo el prestigio del fabricante.

Boeing