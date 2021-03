El McLaren 720S SWAE es un misil de gran alcance con 900CV

La naturaleza de Montana no es un lugar en el que esperarías encontrar una empresa que modifique hipercoches de alta gama. Sin embargo, en las Montañas Rocosas, cerca del Parque Nacional de los Glaciares, se encuentra un nuevo grupo llamado SWAE. La primera oferta de la compañía no es un modesto juego de cubiertas de espejos o un gran alerón. Contempla el SWAE 720S Widebody, estirado con fibra de carbono y con un motor ajustado para conseguir una potencia descomunal.

Es difícil mejorar un coche tan épico como el McLaren 720S, pero nuestro primer vistazo a esta nueva interpretación es un sólido argumento de qué se puede hacer. El sintonizador llama a esta creación una “prueba de concepto para probar las capacidades de vanguardia de la impresión 3D”, así que, como puedes imaginar, la impresión 3D es parte del proceso de este kit de carrocería. Se utiliza fibra de carbono Twill, y aunque se denomina kit de carrocería ancha, la expansión visual es sorprendentemente sutil.

McLaren 720S SWAE

El kit de carrocería en sí no es sutil. SWAE no explica exactamente qué es diferente, aunque la amplia barbilla y las entradas alrededor de las aletas y los guardabarros delanteros son evidentes. Las aletas ensanchadas de la parte trasera también son evidentes, al igual que el gran alerón que, según SWAE, utiliza los primeros soportes de titanio impresos en 3D. Las llantas personalizadas de 10 radios también contribuyen al atractivo visual de esta creación única, y está respaldada por una “exclusiva puesta a punto de rendimiento” no revelada que eleva significativamente la potencia del V8 de 4,0 litros con doble turbocompresor. SWAE afirma que se han conseguido más de 900 CV en las ruedas traseras, lo que debería significar más de 1.000 CV en el cigüeñal.

Este McLaren especial se presentó recientemente en Miami para mostrar la capacidad de la empresa para construir vehículos a medida. Es de suponer que eso significa que este coche en particular no está a la venta, pero SWAE menciona un precio estimado de algo menos de 500.000 dólares (aproximadamente 415.000 euros) para dar vida a este 720S de carrocería ancha.

McLaren 720S SWAE

“SWAE opera en un espacio que va más allá del lujo, mejorando cada calibre de la artesanía para crear una suma mayor que sus partes”, dijo Rosie Wolkind, directora de operaciones de SWAE. “Nuestro edicto nos obliga a perseguir los sueños a toda costa, algo que haremos compartiendo aventuras y automóviles impresionantes. Aspiramos a la excelencia en cada momento y creemos que la perfección nunca puede presumirse. A través de nuevas experiencias y vehículos para la innovación, planeamos poner a prueba los límites de nuestro potencial.”