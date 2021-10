Eight, la nueva hamburguesería gourmet que no solo te enamorará por su gastronomía

Ni seven ni nine: Eight. Ese es el nombre de un establecimiento donde probarás una de las mejores hamburguesas de tu vida. El artífice de esta hamburguesería gourmet es el chef estrella Michelin Julián Mármol. Próximamente, abrirá sus puertas en la más que exclusiva Galería Canalejas, inspirándose en la simbología del número 8.

Y el diseño del local es tan especial como las hamburguesas y el concepto. Eight nos demuestra que la experiencia debe ser completa, fusionando con astucia gastronomía y diseño. El espacio ha sido ideado por Freehand Arquitectura Qube-Rooms. La fundadora del estudio y arquitecta mejicana Lourdes Treviño, nos da algunos detalles de lo que podremos observar entre sus cuatro paredes.

“La hamburguesería Eight es un espacio muy especial para nosotros y para el chef Julián Mármol, ya que está inspirado en su número preferido, el número 8. Dicho número representa el comienzo, el infinito y la buena energía, una simbología que hemos querido plasmar en la decoración del espacio integrando este número en cada rincón haciendo un restaurante distendido y moderno, en el que los comensales puedan respirar esa energía positiva, a la vez que disfrutan del mejor ambiente y la calidad gourmet del chef” afirma Lourdes Treviño.

“La idea era crear dentro del mismo espacio, diferentes ambientes, pero siempre siguiendo una línea informal y moderna que haga un ambiente más ameno y relajado para disfrutar de una de las mejores hamburguesas gourmet de Madrid.” señala Treviño en relación a los tres ambientes que podemos encontrar: una zona de barra a la entrada, una zona con mesas altas, y una zona de reservados más cómoda con booths.

El mobiliario es, también, exquisito. Uno de los detalles más interesantes del restaurante son los booths circulares con respaldos a diferentes alturas e inclinaciones tapizados de terciopelo y los pequeños taburetes de colores que rodean la mesa. La luz artificial te hará girar la vista. La hamburguesería gourmet cuenta con diferentes puntos que resaltan la simbología del restaurante.

Detalles que, sin duda, convierte a “Eight” en la hamburguesería gourmet a la que querrás ir una y otra vez (y otra y otra...)