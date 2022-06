Omar Montes se muda a una mansión de más de 4 millones de euros con su familia

La ostentación es una característica que comparten muchos de los grandes artistas internacionales a la hora de hacerse con una nueva propiedad donde vivir. Estamos acostumbrados a ver las gigantescas mansiones que adquieren las celebridades al otro lado del charco y, cada vez más, nos hemos habituado a ver cómo se suman a esta moda los cantantes y actores españoles.

Sin embargo, la noticia del cambio de vivienda de Omar Montes ha llamado especialmente la atención a los medios, ya que el cantante abandona una de las zonas más pobres de Madrid (Pan Bendito) para trasladarse al barrio de moda entre los famosos, la urbanización Montepríncipe, entre Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte.

Omar Montes en uno de sus conciertos. FOTO: Gtres

El artista urbano comentaba en ‘El Hormiguero’ que la compra de esta mansión ha supuesto cumplir un sueño y no ha escondido el valor de la vivienda: “Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por lo menos 4 millones, tal y como están las cosas, no te compras nada”, concluía el cantante de “Alocao”.

Sin embargo, con la humildad que siempre le ha caracterizado, Montes ha bromeado sobre la razón de la adquisición y ha explicado que su familia también se mudará con el: “La he comprado (la mansión) para toda la familia. Es una villa grande a tuti plen, con todos los lujos, porque en Pan Bendito hace mucho calor”.

¿Cómo es la urbanización?

La zona residencial de Montepríncipe, a solo 14 km del núcleo urbano de Madrid, cuenta entre sus 2000 habitantes con vecinos de lujo como empresarios, cantantes y deportistas muy reconocidos del panorama nacional.

Entrada de la urbanización Montepríncipe. FOTO: Web oficial de la urbanización Montepríncipe.

Es una de las urbanizaciones preferidas dentro del sector inmobiliario de lujo gracias a su buena comunicación, sus amplios espacios naturales y la comodidad de contar con todo tipo de servicios dentro de sus muros. Destaca su propio centro comercial, el colegio y la universidad San Pablo CEU o el famoso hospital HM Montepríncipe.

Y es que, con una cuenta como la que debe de tener el artista, no es de extrañar que haya decidido aprovechar este momento para cambiar de vivienda. El cantante se ha hecho hueco en los últimos años en la industria musical, pero también ha pasado a ser uno de los rostros más reconocidos de la televisión por su participación y victoria en el reality ‘Supervivientes’. Ahora, tras grabar la docuserie sobre su vida (‘El Principito’), el artista quiere dedicarse a triunfar con el flamenco con la comodidad de saber que está en una de las mejores zonas del país.

A pesar de la mudanza, Montes también aseguraba en la entrevista que le daba pena marcharse de Pan Bendito y que, a pesar de haber comprado la mansión de sus sueños, seguirá estando entre semana en su barrio de siempre, en el cual mantiene la propiedad en la que se ha criado.