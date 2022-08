Desvelamos los secretos de la nueva mansión de Milo Ventimiglia

Sin duda, Milo Ventimiglia es uno de los actores del momento gracias al rotundo éxito que ha tenido la serie This is us entre la población. A pesar de llevar casi tres décadas trabajando en este mundillo, el actor de 45 años sigue mostrándose reticente a la hora de adaptarse a las excentricidades a las que parecen estar acostumbradas otras estrellas de Hollywood. Pero tras el cierre de la última temporada de la serie que coprotagoniza con Mandy Moore, el artista ha decidido darse un capricho.

Imagen promocional de la última temporada de 'This is us', con Ventimiglia en el centro. FOTO: Amazon prime video

Ventimiglia, también conocido por sus papeles en Héroes o Las chicas Gilmore, ha adquirido hace unos días una propiedad en Malibú. Y no es una casa cualquiera, la nueva vivienda del actor se sitúa en una urbanización privada, sin vías de acceso directo y rodeada de naturaleza, una forma de conseguir mantener esa privacidad que tanto le caracteriza.

Esta “joya escondida”, según la descripción de la inmobiliaria, tiene 228 metros cuadrados, los cuales se dividen en tres habitaciones, tres baños, una sala de estar, un comedor, la cocina, un cuarto de lavado y diversas zonas de ocio. Además de la propiedad principal, cuenta con una casa de invitados y varios espacios de relax junto a la impresionante piscina a la que se puede acceder desde diferentes puntos de la mansión.

Suite principal de la casa. FOTO: Berkshire Hathaway

La imponente ubicación es aprovechada al máximo, con inmensos ventanales, claraboyas y puertas de vidrio que permiten la entrada directa de luz natural en todas las estancias y dan unas vistas inigualables de la vegetación y el mar. Y es que, a pesar de haber sido construida en 1965, tras la remodelación, se ha conseguido una propiedad en la que los espacios son amplios y la apertura al exterior es fundamental.

El interior, sobrio pero moderno, está decorado principalmente en tonos blancos con detalles negros. Nuevamente, la naturaleza adquiere protagonismo en el diseño y los colores exteriores se reflejan en las estancias interiores, ofreciendo un contraste elegante a los diferentes espacios y al mobiliario elegido.

Sala de estar de la propiedad de Ventimiglia. FOTO: Berkshire Hathaway

Tras la compra de esta modesta mansión, en comparación con las excentricidades que estamos habituados a ver, quedamos a la espera de saber si el actor se frenará en esta adquisición o se sumará a otras modas de las celebrities, como la compra de algún lujoso descapotable o un yate privado.