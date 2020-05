Las piscinas municipales de Madrid no abrirán en junio y se baraja poder abrirlas en julio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este viernes que “está prácticamente descartado” que las piscinas municipales puedan abrir en junio, y que el consistorio está trabajando para poder inaugurarlas a lo largo de julio.

En una entrevista en Telemadrid recogida por Servimedia, Almeida reconoció que esto supone “un gran sacrificio para los madrileños”, pero “no se dan las circunstancias de seguridad y prevención para poder adecuarlas”. No obstante, señaló que se están elaborando protocolos para que, si en julio se dieran esas condiciones necesarias, se pudieran abrir “de forma inmediata”.

El alcalde tampoco pudo dar una fecha concreta para la reapertura de los grandes parques de la capital: “Será cuando se den las circunstancias adecuadas, no puedo fijar un día concreto”. Además, explicó la razón por la que recintos como el Retiro o la Casa de Campo permanecen sin público. “En un parque así es muy difícil controlar que se cumplan las normas del estado de alarma, que se esté solo una hora, que no se formen aglomeraciones…”.

No obstante, Almeida se mostró partidario de que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 de la desescalada, aunque matizó que “en el caso de que no fuera así, pediría al Gobierno saber por qué no es así y quién lo ha decidido. Que haya transparencia”.

Preguntado por la polémica sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que decidió pasar la cuarentena en un hotel de la capital, Almeida afirmó que la presidenta regional “ha dado explicaciones más que suficientes”.

Finalmente, cargó contra la oposición por utilizar este asunto para intentar “desestabilizar” al Gobierno de Madrid. “Entiendo que la oposición haga las críticas que considere, pero no se puede tratar de desestabilizar al Gobierno. Estamos jugando con vidas”, concluyó. Sevimedia