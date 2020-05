Madrid reitera al Gobierno la urgencia de liberar los 420 millones del superávit de la ciudad

La crisis que ha generado la pandemia ocasionada por el coronavirus, que provoca la enfermedad covid-19, no sólo se está afectando al tejido sanitario, sino que también ha alcanzado una dimensión social y económica que ha necesitado una respuesta urgente. Para poder hacer frente a esta situación que cada vez se hace más urgente, desde el Ayuntamiento de Madrid han retirado al Gobierno la urgencia de liberar los 420 millones de euros del superávit que acumula la ciudad.

Así se lo ha vuelto a pedir el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una intervención esta mañana en TVE: “Vuelvo a pedir al Gobierno que libere los 420 millones de € del superávit de Madrid para que los podamos poner en la calle, para que ayudemos a la gente a salir adelante”. El alcalde mostraba su desesperación ante la falta de respuesta por parte del Gobierno central a su petición, “tenemos 420 millones de remanente, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo digo con desesperación ya viendo la situación que hay en las calles de Madrid, y le invito a Pedro Sánchez a que vaya a las calles , de verdad, conmigo, que lo compruebe, la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias”.

Almeida se ha reafirmado en que depende del Gobierno el poder destinar el superávit a la emergencia social en una decisión política que no llega por parte de la Administración central. “En estos momentos depende de una decisión política del Gobierno de la nación que se los tenga que destinar a las entidades de crédito obligatoriamente en amortizar anticipadamente deuda o que lo pueda destinar en la calle”.

El alcalde ha reiterado que Madrid está afrontando la emergencia social y que está al límite de las capacidades, reclamando que “lo que no se puede decir es que Madrid no está afrontando esa emergencia social, lo que sí se debe decir es que estamos al límite de nuestras posibilidades y nuestros recursos, y la desesperación que nos entra al equipo de Gobierno".

Martínez-Almeida recuerda que lo llevan reclamando dos meses “que he hablado con la Vicepresidenta del Gobierno, que he hablado con ministros, que he hecho todo tipo de gestiones..." y no ha obtenido respuesta. Finalmente, ha pedido al Gobierno “sensibilidad para evitar que ese dinero acabe en las entidades de crédito y pueda acabar en los comedores sociales si el Gobierno lo autoriza”.

“Llega un momento en el que se tienen que tomar decisiones, que esas decisiones atiendan a las necesidades reales de las personas y que seamos conscientes de la situación de emergencia social, el tsunami que va a venir a la ciudad de Madrid no se puede afrontar con gafas de buceo”, ha concluido el alcalde.

Por su parte Engracia Hidalgo, la delegada de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, también ha pedido al Ministerio de Hacienda que permita a Madrid emplear 420 millones ante la grave situación presupuestaria y social. “Los ayuntamiento debemos tener disponibles todos los recursos para luchar contra la pandemia y sus efectos sociales y económicos”, así lo ha manifestado esta mañana en una comparecencia a petición propia en la Comisión de Economía y Hacienda celebrada en el salón de plenos.

“La caída de los ingresos es evidente y creo que todo el mundo ve lógico que en esta situación no realicemos esa amortización excepcional que, lejos de suponer un ahorro en intereses, implica un coste adicional a los madrileños”, ha destacado Hidalgo.

La delegada ha explicado que Madrid ya está realizando las amortizaciones ordinarias que permitirán acabar el año con una deuda del 1,3 % del PIB, por debajo de los 2.000 millones, algo que no sucede desde 2003.