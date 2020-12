Madrid instalará siete puntos en universidades para realizar test a los jóvenes

La Comunidad va a instalar siete puntos para realizar test de antígenos a los jóvenes a la vuelta de las vacaciones con el objetivo de reducir el impacto de la transmisión del virus a la población juvenil tras los desplazamientos navideños.

Lo han anunciado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, en una rueda de prensa sobre la situación epidemiológica de la región.

Zapatero ha explicado que este grupo de edad supone el 21 por ciento de todos los casos de la región.

Las pruebas se van a realizar principalmente en los campus universitarios de la región y tendrán carácter voluntario entre jóvenes de Madrid con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años.

En otro orden de cosas, la Comunidad mantendrá las medidas de control y las restricciones en La Moraleja y La Elipa.

La incidencia acumulada de casos de coronavirus sigue en fase de descenso con 188,7 por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, la más baja de la Unión Europea. Sin embargo, España está aún lejos de su objetivo, 25 por cada 100.000 habitantes, y el temor a lo que pueda venir después de Navidad, o incluso antes, sigue muy presente. Todo ello mientras se pone en marcha el proceso de vacunación previsiblemente en enero.

Toda la esperanza está puesta en la llegada de la vacuna contra el coronavirus, que, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, llegará a España en menos de un mes, aunque ha querido ser realista y ha dicho que el proceso será progresivo y que habrá que esperar hasta verano para “relajar” las medidas de seguridad.

Desde la Comunidad de Madrid, y con el fin de controlar la enfermedad, se ha insistido en apurar una respuesta del Ministerio sobre la realización de test en las farmacias. Algo sobre lo que Salvador Illa no ha respondido después de dos semanas. Antonio Zapatero apuntó que más de dos mil farmacéuticos han realizado los cursos preparatorios para ejercer estas funciones. Afirmó que con este retraso en la contestación se está “perdiendo” un tiempo “capital”, pues, aseguró, la región no se puede permitir el “lujo” de no estar contando con las farmacias en la detención de la enfermedad.

Respecto al control y las restricciones en vigor, la Comunidad de Madrid levantará a partir del próximo lunes, 14 de diciembre, las restricciones de movilidad en las zonas básicas de salud (ZBS) de Guzmán el Bueno, en el distrito de Chamberí de la capital y en la de Barcelona en el municipio de Móstoles. En ambas se han experimentado bajadas en el número de contagios por encima del 50% y la tendencia de incidencia por coronavirus ha registrado un descenso mantenido.