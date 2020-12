Madrid: dos millones en ayudas para los locales de ocio nocturno

Es una evidencia, necesaria, pero incómoda para quien le toca. El ocio nocturno de la Comunidad de Madrid no es que no acepte las restricciones horarias producto de la pandemia; lo único que han puesto encima de la mesa es la solicitud de ayudas para que la agonía de sus negocios sea menor, con paciencia de unos y de otros. Porque encima tienen que convivir con numerosas fiestas privadas, sin mascarillas ni protocolos sanitarios y, aunque la Policía acuda rauda, no se puede llegar a todas. Y al final, pagan justos por pecadores.

El pasado 1 de diciembre, la Asociación de Productores y Empresarios de Karaoke (APEK) reclamaba un plan de choque económico. Según sus datos, desde que se inició la pandemia, ya se ha ejecutado el cierre definitivo del 25 por ciento de los este tipo de empresas. Solicitaban al Gobierno que debía activar una iniciativa, coordinada con las diferentes administraciones autonómicas para «volver a conectar sus micrófonos con todas las medidas de seguridad exigidas». La situación es imperiosa para el sector, ya que, según la APEK, la facturación ha caído de media un 89,1% en comparación a los datos del año pasado. El presidente de la asociación, y CEO de Karaokemedia.com precisa que «esta actividad recreativa la visitan más de cuatro millones cada año» y que la plantilla se ha reducido hasta el 80 por ciento en 2020. Están dispuestos a «retomar la actividad de inmediato con todas las medidas sanitarias que ya se toman o bien aceptando nuevas medidas adicionales que se puedan proponer a las instituciones».

Frente al silencio del Ejecutivo central, la Comunidad de Madrid y el Consistorio han tomado cartas en el asunto. Así lo ha hecho saber la Asociación Empresarial de Locales de Ocio y Espectáculo de la Comunidad, Noche Madrid, que valoró positivamente la disposición del Ayuntamiento. El delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, anunció una partida de dos millones de euros para tratar de paliar las causas preventivas tomadas en relación a la Covid-19 respecto al ocio nocturno, sobre todo el precio de los alquileres. Este sector emplea a más de 10.000 personas.

La APEK considera que «el alquiler de las instalaciones ocupadas por los locales de ocio es de las más caras de España, puesto que los precios oscilan entre los 10.000 y los 50.000 euros. En el caso de los bares de copas se calcula que son 5.000. En este contexto, el anuncio de una partida presupuestaria de 2 millones de euros, ampliada en 500.000 para su ejecución en 2021 es una magnífica noticia para el sector, al tener en cuenta la crítica situación en la que se enfrenta en este momento. Es un primer paso para poner los pilares de un sector, como tantos otros que ha sido especialmente dañado por la pandemia y que genera muchos puestos de trabajo.