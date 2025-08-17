Óscar Puente: Mangas cortas en los trajes y corbatas mal anudadas

Tras sus polémicas publicaciones en la red social X, Óscar Puente hacía esta semana unas declaraciones públicas para justificar su tono sarcástico en asuntos tan graves como los incendios de Castilla y León. En ellas, el ministro de Transportes traía a colación la conciencia, la suya para ser más específicos, pero se le olvidaba concretar o explicar más, ya que la conciencia funciona de manera parecida al estilo… hay gente con y sin estilo. Y se podrá decir, ampliando el significado de la palabra, que sobre gustos no hay nada escrito. Bien, lo cierto es que sobre ese tema hay bibliotecas enteras con autores como Kant, Balzac, Hume u Oscar Wilde, entre otros, así que imaginemos lo que podemos decir de la conciencia.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente a su llegada al pleno del Congreso ZIPI ARAGON Agencia EFE

Dejando de lado a esta y fijándonos en el estilo, lo cierto es que Puente estuvo poco acertado a la hora de elegir su «look» para esa rueda de prensa. No es coherente apostar por un «outfit» tan desenfadado, con una camisa de cuello Mao y unos náuticos, para hablar de un tema tan serio y, más si cabe, señalar con el dedo a los contrincantes políticos por estar de vacaciones cuando a uno le ha faltado presentarse en bañador y con toalla. Pero ya sabemos que el de Transportes no es del club del guante de seda. En la dialéctica él es más de puño americano.

En su día a día, el traje es su uniforme y el azul su color fetiche. En la moda, además, es como en las redes sociales: arisco, cortante y con poca gracia. Correcto en lo básico, pero sin prestar mucha atención a los detalles: el nudo de la corbata suele estar mal hecho y las medidas de la chaqueta se suelen quedar cortas. En su mano izquierda luce normalmente la que quizás es la pieza que más le importa: su Apple Watch.

En él puede comprobar al momento la viralidad de sus comentarios y cómo de calientes están las redes. Lo que seguramente no mira es la app de Renfe: entonces sí que sabría lo que pensamos (y sufrimos) los ciudadanos, que acuden a los andenes.

Un rostro en bruto para esculpir un nuevo Óscar

Premium

8.000€

Su rostro, que recuerda al de hombre del Paleolítico, podría beneficiarse de algún retoque porque planta tiene. Según María Herrero, cirujana maxilofacial de la Clínica IML. Óscar podría esculpir su mentón y darle así armonía a su rostro. Esa cirugía ayuda a corregir la forma del mentón, logrando que su barbilla se ajuste mejor a sus labios.

Medium

3.000€

La doctora Elena Jiménez, de Eleca Clinic ofrece un tratamiento llamado cantopexia, que permite abrir la mirada. Es una cirugía mínimamente invasiva que eleva la comisura de los párpados, aportando un aire fresco a la mirada y quitando la expresión de tristeza. Una sonrisa más brillante le daría un «boost» a su carrera política.

Low cost

300€

Algo más económico es un blanqueamiento dental. Una sonrisa deslumbrante puede ocultar mucho más que una buena apariencia. Con dientes más blancos y cuidados hasta puede que su cara se convierta en un gran activo. De lo mejor en blanqueamiento dental da buena cuenta la doctora Nadia Sardini, de Clínica Dental Bernabéu. Apunta, Óscar.