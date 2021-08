Fuenlabrada poner en marcha cursos de «feminismo» para bebés

El Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada ha sacado a licitación talleres para educar en igualdad en los colegios del municipio. El asunto no hubiera tenido más trascendencia de no ser porque parte de esta formación va dirigida a bebés y niños de hasta tres años, lo que ha causado extrañeza. Para éstos menores el Ayuntamiento socialista de la localidad del sur prevé que reciban jornadas socioculturales de igualdad a través de las cuales se pretende «sensibilizar y concienciar a niños y niñas, profesores y familias sobre la igualdad de oportunidades», según expone el pliego de condiciones que ha sacado a concurso público.

Lo que se pretende con esta iniciativa es que los niños «visualicen la situación de mujeres y hombres en diferentes ámbitos de la sociedad, fomentar entre ellos la educación sin roles, sesgos ni estereotipos de género, proporcionar modelos y referentes de masculinidades y feminidades positivas y promover valores de equidad de género e igualdad de oportunidades».

Para que bebés y niños de hasta tres años aprendan todo esto, se han previsto 14 jornadas de dos horas (28 horas en total), aunque las personas que se encarguen de impartirlos tendrán que dedicar otras diez al diseño de materiales y apoyo a la difusión de actividades, reuniones de coordinación y elaboración de memorias», expone el pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio que lleva el nombre de «Educando en Igualdad» y que impulsa la concejalía de Feminismo de Fuenlabrada, donde gobierna el PSOE desde hace 42 años.

El asunto no ha pasado desapercibido para algunos grupos políticos municipales, entre ellos el popular, que no entienden cómo se puede adjudicar un servicio con estos contenidos dirigidos a bebés y niños que no sobrepasan los tres años.

«Es vergonzoso que se dediquen 12.000 euros para talleres con estos contenidos cuando estamos hablando de edades en que los niños están aprendiendo a diferenciar colores, como para que entiendan qué son los micromachismos», asegura Noelia Núñez, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. «Es vergonzoso lo que pretenden que, a todas luces, no es otra cosa que adoctrinarles porque que se eduque en igualdad a adolescentes tiene más sentido pero a edades tan tempranas me parece un despilfarro del dinero público. ¿Qué les van a enseñar, que el rosa oprime? Hay cosas más interesantes a lo que dedicar el dinero», dice la concejala.

El servicio está organizado en cinco lotes dedicados a varias edades y que tiene como finalidad «dotar de herramientas para desactivar el aprendizaje sexista en la población infanto-juvenil y desarrollar una actitud crítica hacia los roles tradicionales asignados a los hombres y mujeres como base para luchar contra la violencia de género y conseguir una ciudadanía con más equidad de género».

Las sesiones se impartirán de enero a junio y de septiembre a diciembre. Es decir, durante nueve meses al año, y se destinarán 89.757 euros en términos globales para los cinco lotes, mientras que, en el caso de los bebés y más pequeños, el coste será de 12.047,91, según expone el documento.