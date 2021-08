“Arribistas, pesebreros, patos”: así se lanzan los cuchillos ex compañeros del antiguo partido de Carmena

El anuncio realizado por los cuatro concejales díscolos de Más Madrid -agrupados ahora en la estrategia Recupera Madrid- de que apoyarán la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha desatado las hostilidades en redes sociales entre estos ediles y algunos de sus antiguos compañeros de Ahora Madrid. Ambos sectores ya protagonizaron enfrentamientos en el pasado, cuando todos ellos formaban parte del Gobierno de Manuela Carmena. Y ahora parece que esos enfrentamientos se reeditan

Uno de los ex miembros de Ahora Madrid, Pablo Carmona, ha lanzado un duro ataque contra José Manuel Calvo, ex responsable de Urbanismo en el Gobierno de Carmena. Haciéndose eco de un tuit de Ecologistas en Acción que recrimina a Calvo que vaya apoyar la propuesta de Almeida, Carmona lanza una pregunta al aire en la que reivindica la forma en la que se opusieron a algunas iniciativas lideradas por el propio Calvo y Carmena: “¿Os acordáis de 2019 la tabarra que no dieron por decir que había que tener alguna alternativa a esta gentuza? Orgulloso de ponernos en pie con @carlossmato @rommyarce @fefusv @galceran_montse y tantas compas del Madrid que nunca se rinde”.

¿Os acordáis de 2019 la tabarra que no dieron por decir que había que tener alguna alternativa a esta gentuza? Orgulloso de ponernos en pie con @carlossmato @rommyarce @fefusv @galceran_montse y tantas compas del Madrid que nunca se rinde. https://t.co/c50NDHJxuV — Pablo Carmona (@pblcarmona) August 18, 2021

El aludido, José Manuel Calvo, ha publicado en las últimas horas varios mensajes en redes sociales en los que, sin aludir a nadie en concreto, deja clara su discrepancia con respecto a los ex miembros de Ahora Madrid y a los líderes de Más Madrid, que ahora critican su apoyo a la ordenanza de Almeida. Y les lanza unos duros ataques: “Una vez escuché que cuando se trata de atacar a un adversario político, los más agresivos y faltones son siempre los más pesebreros y arribistas. No falla”.

Una vez escuché que cuando se trata de atacar a un adversario político, los más agresivos y faltones son siempre los más pesebreros y arribistas. No falla. — José Manuel Calvo (@josemanuel_co) August 17, 2021

Carlos Sánchez Mato, dirigente de Izquierda Unida, fue el delegado de Economía en el Gobierno de Carmena hasta que la ex jueza decidió su cese. Muy crítico con algunas de las medidas impulsadas desde el núcleo duro de Carmena, Mato también ha salido al ataque contra la decisión de Calvo y de los otros tres ediles de Recupera Madrid de apoyar ahora a la coalición de PP y Ciudadanos: “Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, probablemente sea un pato. Hay quien siempre encuentra una buena excusa para votar con el PP. Cuando no es la Operación Chamartín y el negocio inmobiliario de las élites, es la movilidad en Madrid. No cuela… Es un pato”, ha destacado en un tuit. En otro mensaje, Mato vuelve a la carga: “¿Ni de izquierdas ni de derechas? De derechas. ¿Ni ecologistas ni defensores del coche? Defensores del coche. Qué pena”.

Es un pato pic.twitter.com/WXr1dbI9yP — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) August 17, 2021

Qué pena pic.twitter.com/cVTx4zRQKo — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) August 17, 2021

En otro mensaje abierto a muchas interpretaciones, Calvo sale al paso de estos ataques: “Y después de dos años de letargo, el izquierdismo despertó”, señala.