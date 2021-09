Wes Anderson, un «bicho raro» en la industria

por J. V. Echagüe

Quizá en Hollywood no son todavía conscientes, pero pueden presumir de contar con aquello que llevan años buscando: su propio «Almodóvar». Ese tipo de voz tan rompedora, original y personal a la cual basta prestar atención por espacio de cinco segundos para identificarla. Aunque se sepa poco del proyecto, que a nadie le quepa duda: como el resto de su filmografía, «La crónica francesa» será cien por cien Wes Anderson. Una rara avis en la industria y un patrimonio a proteger en estos tiempos donde el marketing prima sobre la creatividad. Un cruce imposible entre aquellas comedias gamberras de los Hermanos Farrelly y la «nouvelle vague» francesa. Un tipo que, después de conseguir su consagración académica con «El Gran hotel Budapest» (2014), ganadora de cuatro Oscars, puede permitirse el lujo de guardar silencio varios años y regresar con una película protagonizada por canes japoneses de plastilina, «Isla de perros» (2018). Desde su debut con «Ladrón no roba a ladrón» (1996), y pasando por su primer gran éxito, «Los Tenenbaums, una familia de genios» (2001), la suya conforma una filmografía única e insobornable, en la que fondo y forma se conjugan de forma armoniosa: desde su obsesión por las simetrías y el innovador uso de maquetas, hasta un sentido del humor, más que seco, amargo, fiel reflejo de unos personajes en perpetua crisis que, como el propio Anderson, no acaban de encajar en este mundo. Como no podía ser de otro modo, no es un fenómeno de masas, pero el que «pica» con su cine, acaba entregado de forma fiel.