Ayuso promete indemnizaciones para los afectados por la línea 7B de Metro

El pasado jueves, varias familias fueron desalojadas por las grietas ocasionadas por las obras de la extensión de la línea 7 (llamada 7 B), que se llevaron a cabo entre 2004 y 2007. Desde 2008, los edificios aledaños fueron sufriendo una serie de perjuicios que han terminado con la habitabilidad de algunas de las viviendas.

Algunos afectados llevan más de cuatro meses fuera de sus casas y hay edificios en vías de derribo por grietas y hundimientos. Ya el pasado 27 de enero los vecinos de los bloques más afectados accedieron a sus casas, acompañados por Bomberos de la Comunidad de Madrid, para recoger tanto sus enseres como su documentación.

Isabel Díaz Ayuso les ha trasladado a las familias afectadas este lunes su apoyo y su predisposición a ofrecerles soluciones mediante unas misivas. Entre las soluciones potenciales, la presidenta regional ha asegurado que los vecinos tendrán dotaciones en los terrenos afectados para que cuenten con un nuevo espacio urbano.

En el documento, la política reconoce que los “30 millones de euros destinados a tal efecto” han resultado ser insuficientes, pues “con el tiempo se ha demostrado que, en algunos casos, esto no resuelve el problema estructural” y ha compartido que su principal preocupación es “la seguridad de las personas”.

📩 La presidenta @IdiazAyuso ha enviado una carta a cada una de las 35 familias de San Fernando de Henares afectadas en sus viviendas por las obras de la línea 7b de @metro_madrid.



🔴 "Mi afecto, mi solidaridad y mi preocupación está en todo momento con vosotros". pic.twitter.com/WzBU8kEzxL — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) February 7, 2022

“Puedo imaginarme lo duro que está siendo para todos vosotros abandonar vuestro hogar. Salir de casa en estas condiciones es mucho más que cambiar de techo. Soy consciente del tremendo perjuicio que os estará causando perder tantas cosas. Además de lo material, está el dejar tu barrio, así como las incomodidades que hoy vivís en vuestra día a día, el cambio de rutinas obligado...”, reza la carta a los vecinos.

La respuesta de los afectados

“Estamos a vuestro lado y os garantizo que no dejaremos de trabajar un solo momento, porque este problema es nuestra mayor prioridad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid está trabajando de manera conjunta y coordinada para rehabilitar todas las viviendas que sean viables. No tengas la menor duda de que nos ocuparemos de los gastos ocasionados por esta situación y que se os indemnizará adecuadamente por los inmuebles que no pueden ser rehabilitados”, concluye.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos Afectados Rafael Alberti, Juan Fuertes, ha manifestado sentirse satisfecho ante el paso al frente de Isabel Díaz Ayuso: “Llevábamos un tiempo reivindicando que se nos pusiera cara”. Cabe recordar también que David Pérez, el consejero de Transportes e Infraestructuras, se reunirá este martes 8 de febrero con algunos portavoces de los afectados para el seguimiento de las medidas adoptadas en la zona, como la intensificación de las inspecciones en los inmuebles que lo precisen.