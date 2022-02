Villacís rechaza una moción de censura contra Almeida, pero avisa: “Llegaremos hasta el final”

La coordinadora de Ciudadanos en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha negado este viernes la posibilidad de encabezar una moción de censura contra el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, por el supuesto espionaje desde Cibeles a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero ha avisado de que se llegará “hasta el final”.

Noticias relacionadas Cibeles. Almeida se distancia de Génova

“Tenemos que ser mucho más serios con eso. No está sobre la mesa una moción de censura. Si Mañueco estuviera en mi situación, ya lo habría hecho, estaría salivando. Esta es la demostración de que no todos los partidos son iguales”, ha manifestado en una entrevista en ‘Onda Madrid’, recogida por Europa Presss. Fue ayer cuando la vicealcaldesa, visiblemente molesta, reprochó al regidor que hubiera comunicado a Cs, su socio de gobierno, la investigación sobre el supuesto espionaje, “al mismo tiempo que se enteraban los madrileños”. Por ello, la vicealcaldesa no dio por cerrada la investigación que sí dio por buena Almeida.

Considera que los ‘populares’ buscan libertad para gobernar, y que “tendrán otros cortijos” pero no será “el Ayuntamiento de Madrid”. “Lo más importante es que la gente sepa la verdad, y que el PP no crea que este es su cortijo”, ha subrayado. Requerida por la dimisión del hasta ahora director general de Alcaldía, Ángel Carromero, no ha especificado los motivos. “No soy Almeida ni soy Carromero. Lo desconozco, por ello queremos investigar y Cs es garantía de que aquí habrá transparencia. Llegaremos hasta el final. Se va a cesar a quien se tenga que cesar”, ha lanzado. Del mismo modo ha puesto en valor que cuenta con compañeros del PP en el equipo de Gobierno en los que confía y en los que quiere confiar. “Pero necesito saber lo que ha pasado, y saber hasta qué punto PP o ‘Génova’ ha metido las manos en el Ayuntamiento de Madrid”, ha concluido.

Consejo extraordinario de la EMVS

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de la capital celebra un consejo extraordinario desde las 9 horas la mañana, tras verse salpicada por las informaciones relativas a un presunto espionaje orquestado por la cúpula nacional del PP contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fuentes municipales han indicado a Efe que el único punto del orden del día de la reunión es el “análisis de las noticias aparecidas en prensa que afectan a la EMVS”.

Según las informaciones adelantadas ayer por ‘El Confidencial’ y ‘El Mundo’, el PP habría utilizado la EMVS para espiar al entorno de Díaz Ayuso. El alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado esta mañana que una persona contactó con él para contarle que ¿se podría haber producido una reunión entre un detective privado y un empleado¿ de la EMVS con el objetivo de obtener información sobre la presidenta madrileña “o familiares”.

A raíz de ello, Martínez-Almeida ordenó una investigación que concluyó que no hubo ¿ningún contrato¿ para espiar al entorno de Ayuso, y ha agregado que Ángel Carromero, coordinador general de Alcaldía y uno de los implicados según las informaciones publicadas, le negó ayer “absolutamente” que “haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información” sobre la presidenta a su familia.

Carromero ha presentado su dimisión horas después, según ha dicho a Efe para defenderse, “sin comprometer al Ayuntamiento de Madrid”, de las acusaciones en su contra, que ha negado “rotundamente”. Tanto la vicealcaldesa y socia de coalición de Martínez-Almeida, Begoña Villacís (Cs), como los grupos de la izquierda han pedido a lo largo del día la convocatoria de un consejo extraordinario de la EMVS.

La EMVS está presidida por el concejal delegado de Vivienda, Álvaro González (PP), y el PP tiene una segunda representante en el Consejo de Administración, la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero. Cs ostenta la vicepresidencia de la EMVS (Mariano Fuentes) y tiene dos consejeros (Silvia Saavedra y Pepe Aniorte), mientras que Más Madrid, el PSOE y Vox tienen un consejero cada uno.