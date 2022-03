Ayuso combatirá la «leyenda negra» de España en las aulas de 2º de Bachillerato

«¿Por qué la historia es tan importante? Porque explica el presente, pero lo más importante a tener en cuenta es que quien conoce la historia construye el futuro». Es una de las frases con las que arranca el documental «España, la primera globalización», que relata un momento histórico desde el reinado de los Reyes Católicos, a partir del descubrimiento de América, dirigido por el ganador de tres Premios Goya: José Luis López Linares. Es en esa etapa en la que se fraguó la «leyenda negra» española y es, precisamente, la que el documental pretende desmentir. Y no solo el documental, también la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que ha puesto a disposición de los centros educativos el material audiovisual que pone el foco en defender y divulgar ese período de la historia en torno a la presunta barbarie del imperio español entre los siglos XVI y XVII a partir de su llegada a América, una idea que aún perdura en nuestros días.

Se trata de otra de las medidas impulsadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para hacer frente a la reforma educativa emprendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido que la Historia de España en 2º curso de Bachillerato solo tenga en cuenta los hechos ocurridos desde 1812, un asunto que ha generado una enorme polémica entre los historiadores, eliminando la «leyenda negra» del currículo, como también otros conceptos. Entre ellos se encuentran la Hispania romana, las invasiones bárbara e islámica, la pluralidad de reinos en la Edad Media o las dificultades de integración durante los siglos XVI y XVII y las medidas centralizadoras en el siglo XVIII, que sí figuraban en una primera versión del borrador del real decreto que regula lo que los alumnos deben aprender en esta etapa educativa.

Ahora, si los centros escolares quieren, los alumnos podrán conocer más a fondo este período de la historia a través de este documental que pretende transmitir la idea de que la llegada a América de los españoles no fue un genocidio sistemático, sino todo lo contrario. Pone en valor el imperio español, que «cambió el mundo entero y fue el inicio de la primera globalización», ahonda en la idea de que el eslabón hispano fue clave en el primer encuentro entre China y Occidente, y en que a la conquista de América no se la deber llamar «colonización», porque «los españoles no hicieron colonias y eso derrota la leyenda negra de que los españoles fueron genocidas». Todas esas ideas se pretenden trasladar a los alumnos de los centros educativos a través de este documental que ha sido el más visto de España en 2021 y que cuenta con la intervención de 40 expertos de todo el mundo que detallan momentos históricos como el testamento de la reina Isabel I a Cortés, la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, el mestizaje, el calendario que definió la Universidad de Salamanca y las hazañas de Blas de Lezo e Isabel Barreto, entre otros.

«Se trata de un recurso educativo que permite a los docentes abordar con el alumnado de manera interdisciplinar este momento de la historia de España, en el que se contemplan conocimientos de diferentes áreas del saber tales como la música, la ingeniería, la economía o la religión. También se tienen en cuenta los valores de interculturalidad, la astronomía, el arte, los idiomas, la política y la geografía entre otras áreas», asegura la Consejería de Educación, al frente de la cual se encuentra Enrique Ossorio.

Con su divulgación, la Comunidad de Madrid «pretende facilitar un material útil para que el profesorado analice y reflexione con el alumnado lo que supusieron estos tres siglos de intercambio, no solo desde el punto de vista de la historia, sino integrando todo lo que supuso a nivel global esta expansión de España a través del mar», añaden fuentes de la Consejería.

Educación considera importante que los alumnos conozcan este documental en el que se relatan los viajes españoles porque «permitieron el acceso a innovaciones científicas, nuevas estructuras urbanísticas, económicas y culturales que sobrepasaban los límites de lo conocido en Europa Occidental, influencias que han ido forjando nuestro carácter y evolución histórica».

El «nuevo comunismo»

En el documental han participado expertos, intelectuales e historiadores, que explican los detalles de por qué se forjó la «leyenda negra» española y el legado del imperio que fundó Carlos I. Entre ellos se encuentra Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de Historia; historiadores como Fernando García de Cortázar, Stanley Payne, Ladero Quesada o Elvira Roca Barea; políticos como Alfonso Guerra, el economista Ramón Tamames, filósofos como Pedro Insua y el chef Ferrán Adriá son algunos de los participantes de esta producción.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se convirtió en una de las principales defensoras de la Hispanidad en su última visita a Nueva York, donde cargó contra «los populismos y los indigenismos» que, en su opinión, se han apoderado de algunos países de Latinoamérica. «El indigenismo es el nuevo comunismo», llegó a decir, a la vez que defendió «uno de los mayores hitos de la historia caracterizado por el mestizaje y fusión de cultura que nos han hecho tan fuertes». Incluso señaló al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como la persona que aspira a «deshacer el legado de España y promover ese indigenismo por el que pretende que los ciudadanos, a través de las revoluciones y la desinformación, se unan a un proyecto que solo trae más miseria y pobreza». Sus palabras no dejaron indiferente a nadie en un momento en el que está creciendo en América Latina un movimiento de revisionismo histórico que se ha traducido en el derribo de estatuas con la intención de obligar a repensar la historia española.

Ayuso se ha erigido en la embajadora del español creando una oficina ex profeso y cree que una Administración autonómica como la madrileña debe salir en defensa cuando se perpetren actos vandálicos contra estatuas.