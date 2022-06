Las dos denuncias que amenazan a Más Madrid

Hace ahora 21 días, tres de los cuatro concejales que abandonaron el Grupo Municipal de Más Madrid –Marta Higueras, Luis Cueto y José Manuel Calvo–, afines a Manuela Carmena y críticos con la actual dirección del partido, anunciaron su intención de denunciar a la formación presidida en la capital por Rita Maestre. Sobre la mesa, dos posibles delitos: la financiación irregular y la falsificación documental en la que se habría incurrido a la hora de crear Más País, la formación que lidera Íñigo Errejón en el Congreso de los diputados. Dos acusaciones que tuvieron su continuidad en las informaciones publicadas este pasado martes por el diario «El Mundo» y que resonaron ayer con fuerza en el Pleno ordinario celebrado en el Palacio de Cibeles. Durante una de sus intervenciones, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, fue claro: si Maestre «no quiere dar explicaciones a los madrileños, lo hará ante la Fiscalía».

A la espera de si el Grupo Municipal Popular presenta una querella contra Más País, los ex concejales «carmenistas», agrupados como Grupo Mixto en Cibeles bajo el nombre de Recupera Madrid, presentarán esta misma semana una denuncia ante los juzgados por financiación ilegal, según confirman a LA RAZÓN desde dicho Grupo. Recupera Madrid basará su denuncia en el cobro de cuotas a «personas no afiliadas» a Más Madrid, como son los vocales vecinos. Un acto que, según su criterio, podría constituir financiación irregular.

En lo que respecta a la falsificación documental, por el momento, Recupera Madrid no presentará denuncia. En este caso, la acusación hace referencia al cambio de Más Madrid a Más País. Un cambio que, según aseguraron los ex ediles, se hizo a cabo mediante «falsificación de firmas» en una Asamblea de la que nunca fueron informados. Hay que recordar que este cambio, que supuso la conversión de Más Madrid en una sucursal madrileña de Más País, fue el punto de inflexión para la marcha de los concejales. Y es que la plataforma ciudadana que nació con Carmena bajo el nombre de Ahora Madrid se convertía así en un partido político al uso.

Por su parte, Rita Maestre calificó este caso como «una chorrada monumental», sin mayor recorrido después del Pleno de ayer. «No me voy a bajar al barro de la peor política. He aprendido a hacer política de Manuela Carmena», afirmó la portavoz de Más Madrid.

La propia gestación de Recupera Madrid también fue debatida en el Pleno de ayer, después de la sentencia judicial que daba la razón a Más Madrid y que consideraba ilegal la formación del Grupo Mixto. Una propuesta de Vox planteaba que dicho Grupo depositara una fianza con las cantidades que superen las que les hubiesen sido asignadas como concejales no adscritos. Finalmente, la petición no salió adelante tras el rechazo de PP, Cs y Recupera Madrid. A este respecto, Borja Fanjul, presidente del Pleno y la persona que redactó la constitución del Grupo Mixto, aludió a que la sentencia, «que no es firme», no de «nulidad de pleno derecho». «En el PP se respetan los plazos y trámites judiciales», concluyó.