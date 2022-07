El Ministerio de Igualdad asume que la fiesta en la que se apaleó a Ayuso recibió financiación del Estado

Es ya una de las polémicas de este verano. Los actos de la Diada LGTBI 2022 que se celebró en el municipio catalán de Ripollet (Barcelona) el pasado fin de semana en los que la imagen de Ayuso fue maltratada. Los asistentes fueron testigos de la siguiente escena: una drag queen sale al escenario junto a dos figuras con las caras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente de Vox, Santiago Abascal. Les acaba de descubrir el rostro a ambos, hasta ese momento tapados por una bolsa. Y tras algunos segundos de música, les golpea con un bate de béisbol hasta derribar ambas imágenes entre el júbilo de los asistentes.

Los actos para celebrar el Orgullo en esta localidad contaban con una serie de actividades, entre ellas, esta «fiesta» con numerosas actuaciones. Y uno de los platos fuertes fue el espectáculo de drag queens que protagonizaron Lily Poliester, Mistica, Tanina Sativa y Venus Plastik. En ese marco se sustanció el «apaleamiento» a Díaz Ayuso y Abascal.

Más allá del evidente mal gusto de la «performance», la polémica tiene que ver con el hecho de que en la organización de esta «Diada LGTBI» participaron varias administraciones públicas. De todos los escalones de la administración. Local, autonómica y estatal. Y, por tanto, fue un acto sostenido en mayor o menor medida por el dinero público. Apoyado e impulsado, por ejemplo, desde la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero. Los logos del Gobierno regional catalán y del ministerio del Ejecutivo de Pedro Sánchez figuran en el cartel de estos actos junto al resto de entidades organizadoras, entre ellas la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Ripollet.

Desde el Ministerio de Igualdad se pusieron en la tarde de ayer en contacto con LA RAZÓN –tras la publicación de la información con los detalles del evento en el que se apaleó la imagen de la presidenta madrileña–, para negar que el departamento de Irene Montero haya impulsado este acto ni haya tenido participación alguna en el mismo. Aseguran desde Igualdad, no obstante, que el hecho de que aparezca el logo del Ministerio significa que se han utilizado fondos del Estado para su financiación.

Cartel de la Diada LGTBI de Ripollet con los logos de la Generalitat de Cataluña y del Ministerio de Igualdad FOTO: Diada LGTBI de Ripollet Diada LGTBI de Ripollet

Este acto fue denunciado públicamente ayer por parte del PP de Madrid. Su secretario general, Alfonso Serrano, fue contundente: «Esta vergüenza la pagamos todos y el Ministerio de Irene Montero lo subvenciona. ¿Hará algo? Busco en las líneas de trabajo del ministerio y entre qué es piropo y juguetes no sexistas, no veo nada sobre subvención de eventos en los que con un bate se apalea la figura de Ayuso». Los populares madrileños consideran inadmisible lo sucedido y exigen una investigación por parte del Ministerio de Igualdad para depurar responsabilidades y una disculpa por parte de la ministra Montero, a quien Serrrano recordó ayer que es la máxima responsable de «luchar contra los delitos de odio» y no de subvencionarlos.