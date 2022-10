“Josef Botellas” o “Pepino”: las caricaturas con las que Madrid se burlaba del hermano de Napoleón

“En la ermita de Baco arrodillado / Jose-pillo se muestra fervoroso, / Y con el eco dulce y armonioso / Se queda cada vez más elevado: / Triste se mira por que no ha logrado / Que su garganta pruebe el generoso / Agradable licor, y humildemente / Suplica, qual verás en la siguiente. / ¡Oh Madre del licor, mi protectora! / No desprecies la suplica, ni el ruego / De este tu fiel devoto, que te adora / Y que por ti fallece de amor ciego: / Ya ves, Madre amorosa que no llego / Con el labio al licor que me enamora; / Cubridme sin tardanza, la cabeza / De Malaga, Xerez, Tinto y Cerbeza. / El / amor a la botella / Es / de tu Norte la es- / trella. / CADA QUAL TIENE SU SUERTE, LA TUYA ES DE BORRACHO HASTA LA MUERTE. / Se hallara esta y la del Pepino en Madrid en la libreria de Huerado calle de Carretas.”