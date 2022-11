Cursos de digitalización para mujeres madrileñas en desempleo: “Ahora tengo ilusión”

Maribel Fabos es de Barcelona, pero por motivos laborales de su marido, tuvo que trasladarse a Madrid justo antes de la llegada de la pandemia. Concretamente, a Pedrezuela. Habló con su empresa, donde tenía un cargo de era área manager retail, para que le permitiesen teletrabajar. “Es una empresa que tiene diez tiendas de moda hogar, y no acababan de estar muy de acuerdo, pero el Covid-19 lo precipitó todo”, explica a LA RAZÓN. “Yo me pude venir a Madrid, y las tiendas se cerraron, pero como teníamos la web, fue muy bien porque se incrementaron mucho las ventas”, señala. Pero, con la situación económica actual, “la empresa empieza a requerirme más presencialmente”. Todo se fue precipitando hasta que, el pasado 11 de noviembre, acabase por salir de la empresa. “Fui a Barcelona para tener una conversación con el CEO, pero no llegamos a ningún acuerdo y finalmente decidimos terminar la relación laboral”, dice.

El caso de Leticia Martín, que vive en El Vellón, es diferente. Ella es administrativa, con una experiencia de 15 años en el sector. “Tuve un parón, primero por un despido por ERE y después por la maternidad. Al reincorporarse al mundo laboral estuvo enlazando “trabajillos de año y medio o dos años en fábricas”, pero no ha vuelto a dedicarse a la que ha sido su profesión durante más de una década. Estas dos mujeres son ejemplo de la estadística: en Madrid, el paro femenino ha aumentado un 15,8% respecto al último trimestre, tal como señala la última Encuesta de Población Activa. En el caso de los hombres, el aumento ha sido solo del 4%, y esta brecha se acentúa más aún en los municipios rurales. Pero a Leticia y a Maribel no solo les une una situación de desempleo. Ahora han coincidido en el programa Impulso Digital, impartido por la Fundación Máshumano y financiado por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid con fondos europeos Next Generation.

Este programa, que se inauguraba esta misma semana en Pedrezuela y El Vellón, recorrerá durante os próximos tres años diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, con especial atención a aquellos que cuenten con menos de 5.000 habitantes, impartiendo cerca de 225 cursos con los que capacitar y empoderar a unas 4.480 mujeres en el mundo digital para que puedan acceder a un nuevo empleo o poner en marcha su propio proyecto de emprendimiento. “Perdí mi trabajo un viernes, y el lunes, por medio de un grupo de Whatsapp que tenemos del Ayuntamiento de Pedrezuela en el que nos van informando de novedades y actividades, el lunes siguiente nos hablaron de este curso”, explica Maribel. “Al principio yo lo entendí como mejora del currículum, y que se iba a quedar ahí, pero está siendo mucho más”, asegura. Ese es, precisamente, el objetivo que expresa Beatriz Sánchez Guitián, directora general de Fundación Máshumano: que las mujeres cuenten con las herramientas necesarias para desenvolverse en el nuevo paradigma del empleo.

Cursos de empleo y emprendimiento para mujeres de la fundación Mas Humano impartidos en Pedrezuela. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

“Somos una fundación que nace hace 20 años con la vocación de humanizar la sociedad, y, poco a poco, nos fuimos centrando en las personas y el mundo laboral”, explica. De hecho, hace 10 años crearon el proyecto Impulsa, por el que ya han pasado centenares de mujeres. Si bien en la fundación no trabajan solo con mujeres, sino también con mayores de 50 años y jóvenes, “esta trayectoria de trabajo nos ha llevado a lanzar este nuevo proyecto específico para ellas con apoyo de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid”, asevera. Siempre, eso sí, con el objetivo de fomentar la “trabajabilidad y cambio de mentalidad de las personas, porque estamos convencidos de que cada vez va a haber más trabajo, pero menos empleo. Es decir: habrá más trabajo por cuenta propia pero menos empleo por cuenta ajena, el cual también hay que saber buscar. Y tenemos que ayudar a las personas en este nuevo entorno digital a adaptarse al nuevo paradigma laboral”, asegura.

Esta necesidad, señala, se ve “sobre todo en el mundo de los seniors y de las mujeres que, sin llegar a ser mayores, han estado trabajando por cuenta ajena y de pronto se han visto desvinculadas del mercado laboral a una edad prematura, o que por el cuidado de los hijos, que es lo más común, cuando tienen que regresar al mundo laboral existe una mayor dificultad para adaptarse”. Por eso, es fundamental que “conozcan muy bien todas las herramientas de digitalización que están puestas a su servicio para encontrar ese empleo o para emprender”. Al mismo tiempo, Sánchez señala que “también hay que empoderarlas, ayudarlas a que tengan una mejor autoestima, a que crean en sus capacidades, en su proyecto y en lo que pueden aportar a una empresa”. Y eso es lo que hacen en estos cursos: combinar conocimientos digitales con una parte de ayuda personal para buscar empleo o emprender.

“Madrid es una comunidad muy dinámica económicamente, y eso es muy favorable”, continúa Sánchez. “Estamos viviendo un proceso de cambio muy grande hace que, aunque se estén destruyendo empleos, se estén creando otros muchos”, asegura. Y, en estos pocos días de curso que han empezado en los municipios de Pedrezuela y El Vellón, “hemos podido comprobar que muchas de estas mujeres quieren trabajar como autónomas, ya sea en el ámbito de la estética hasta el turismo ecológico, porque conocen la propia actividad, pero necesitan conocer muy bien como proyectar esos negocios que quieren poner en marcha en el mundo digital”. Por ello, desde la fundación “las animamos a que, si se quieren, se puede, pero que es necesario conocer todos los pros y contras que tiene el emprender. Al conocerlos ya se tiene parte del camino ganado, y más aún si se está de la mano de expertos”. Y, en el caso de aquellas que quieren buscar trabajo por cuenta ajena, “también es necesario conocer dónde hay que buscarlo, cuáles son los nuevos canales, qué tipos de trabajos se están ofreciendo en la actualidad…”.

Maribel, una de las mujeres que participa en los cursos de empleo y emprendimiento para mujeres de la fundación Máshumano impartidos en Pedrezuela. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

“Estos primeros días hemos trabajado mucho la creación de marca personal, así como ese empoderamiento y la confianza en ti misma”, dice Maribel. Y esto es algo que, para ella, ha sido casi terapéutico. “Yo venía de pasar esa semana un poco con la incertidumbre de que me planto en los 50 años y que, aunque tengo experiencia laboral, tengo miedo. Hay una psicóloga en el curso, y realmente he cambiado mi visión de cómo enfrentarme al mercado laboral de una forma brutal en cuestión de días”, continúa. “Ahora lo miro con ilusión”, añade. Sabe, además, que durante la segunda semana de curso se van a enfocar más en la mejora del CV y las nuevas plataformas de empleo. “Estoy muy emocionada ahora mismo, porque veo incluso otras salidas, como el formarme en algo que siempre he querido hacer, que es la organización de eventos y Relaciones Públicas, para trabajar primero y después, si la cosa va bien, tener mi propio proyecto”, afirma Maribel. “Hace una semana estaba como una loca mirando cómo apuntarme al paro, porque nunca lo he hecho, y dónde buscar trabajo, incluso tirando de contactos. Pero aquí te hacen pensar y decir: un momento, todavía puedes trabajar. Cada una de nosotras puede hacerlo”, añade.

Por su parte, Leticia también ha valorado muy positivamente también esa “introspección” que se hace en el curso. “Vemos cómo somos y cómo nos gustaría llegar a nuestros objetivos. Es un trabajo muy motivador”, asegura. A ella le habría gustado formarse como personal shopper, “sobre todo porque me gustaría ayudar a subir la autoestima a las mujeres”, dice. “Yo soy de El Vellón, un pueblo que no llega a 2.000 habitantes y donde las mujeres accedemos menos al mercado laboral y nos dedicamos más a los cuidados, así que una vez entras en ese bucle, es complicado salir”, explica. “Muchas nos abandonamos curricularmente y físicamente, y la autoestima baja mucho, por lo que mi idea es ayudar a otras mujeres a ver que hay vida más allá de los niños y de la casa”, asevera Leticia, que a está más cerca de alcanzar su sueño: al poco de empezar el curso de Impulso Digital, encontró uno que se adapta a su sueño. Y, si antes no había hallado esa fuera para ponerse manos a la obra, ahora lo ha hecho. “Empiezo en enero”, anuncia, feliz.