«¿Debo llevar la etiqueta en el coche para que no me multen?»

¿No llevar la etiqueta ambiental en el vehículo es motivo de sanción? ¿Por qué hay que lucir públicamente una distinción que la administración conoce? Y, por supuesto, la pregunta habitual: ¿puedo o no puedo entrar en Madrid con mi vehículo? Sucesivas normativas relativas a Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han ido aprobando y aplicando en la ciudad en los últimos años. El Ayuntamiento de Madrid no solo ha informado puntualmente a través de sucesivas campañas, sino que ha puesto en marcha iniciativas como la web madrid360.es: a través de su buscador «cómo me afecta», el usuario solo tiene que teclear su matrícula para saber por dónde puede o no circular. Sin embargo, vecinos de dentro y fuera de Madrid siguen albergando dudas sobre lo que pueden o no hacer. Así lo manifestó ayer el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), principal distribuidor de las etiquetas de la DGT. «Las consultas se han disparado a miles como consecuencia de la puesta en marcha de los planes de movilidad», aseguró ayer Fernando Santiago, presidente del Icogam. «Cuando el ciudadano o cualquier empresario tiene que moverse por Madrid y tiene dudas, nos llaman para saber qué coches pueden circular», añadió. Por ello, el Colegio ha encargado al Observatorio de la Gestión Pública de los Gestores Administrativos de Madrid un análisis «preciso» de las ZBE para poder «sintetizar» las normas y, así, «hacérselas llegar a nuestros clientes y ciudadanos».

Santiago recordó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 prevé que, a partir de 2023, se generalice a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los vehículos más contaminantes. Una normativa nacional que el Consistorio debe cumplir.

De este modo, el Ayuntamiento mantuvo en esencia Madrid Central, la ZBE aprobada por el equipo de Manuela Carmena, pero anulada después por la Justicia por defectos de forma. Bajo el nuevo nombre de Distrito Centro, el perímetro se mantiene, pero equipara el tratamiento de comerciantes y residentes para que ambos puedan acceder sin restricciones. En líneas generales, solo pueden acceder a su interior con total libertad los vehículos ECO y Cero, mientras que los B y los C solo pueden hacerlo con la condición de estacionar en alguno de los parkings habilitados en su interior.

Posteriormente, el Área de Medio Ambiente y Movilidad aprobó la Zona de Bajas Emisiones Plaza Elíptica, uno de los puntos negros de la contaminación en la capital. Desde diciembre de 2021, quedó restringida la circulación a todos los vehículos sin etiqueta ambiental: esto es, con motor gasolina matriculado antes del año 2000 o un diésel con matriculación previa al año 2006. Hay que reseñar que, el pasado 2022, Madrid cumplió por primera vez con los límites de calidad del aire establecidos por la Unión Europea. Una de las causas se debió, precisamente, a que no se superó en Plaza Elíptica el valor límite de 40 microgramos de dióxido de nitrógeno (NO2).

Por último, Cibeles aprobó Madrid ZBE, la última que ha entrado en vigor. Desde el 1 de enero de 2022, el acceso y circulación de vehículos sin etiqueta empadronados fuera de Madrid quedó prohibido en las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. A partir de este 2023, la normativa incluyó esa restricción a la propia M-30. El próximo año, la prohibición para estos coches se extenderá a todas las vías del municipio de Madrid, mientras que en 2025 afectará también a los vehículos sin etiqueta domiciliados en Madrid. Con todo, habrá tres excepciones: los vehículos especialmente adaptados para ser conducidos o trasladar a personas con movilidad reducida siempre que figuren de alta en el sistema de gestión de accesos a Madrid Zona de Bajas Emisiones y exhiban la respectiva tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad; los vehículos matriculados como «históricos» conforme a la normativa correspondiente (Reglamento de vehículos históricos); y los vehículos de emergencias (extinción de incendios) y de las Fuerzas Armadas.

A este respecto, el Ayuntamiento de Madrid aprobó el plan de ayudas Cambia 360 para vehículos particulares. El pasado abril, la Junta de Gobierno dio luz verde el al segundo paquete de subvenciones, que ha pasado de los 5, 5 millones de euros de 2021 a los 10,5 millones del año pasado.

Así, los solicitantes perciben 6.000 euros por la adquisición de un vehículo nuevo Cero y 3.000 por uno Eco, cantidades que aumentarían en 2.500 euros adicionales si se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental. Para la compra de vehículos C, recibirán 2.500 euros, siempre que se entregue un vehículo A para achatarrar de manera obligatoria.

Estas cantidades se pueden incrementar si concurren ciertas circunstancias personales del beneficiario –familia numerosa o discapacidad con movilidad reducida–. Por otro lado, estas subvenciones son compatibles con otras estatales o autonómicas.

El Icogam señala otro de los escenarios que generan confusión ciudadana: la activación del protocolo por alta contaminación. «A partir del escenario 2 –dos días consecutivos superando el nivel de preaviso o un día en nivel de aviso–, los vehículos sin etiqueta no pueden estacionar en las plazas y horarios SER, salvo determinadas excepciones. Y a partir del escenario 3 –tres días consecutivos superando el nivel de preaviso o dos días consecutivos el nivel de aviso– tendrán prohibido circular por todo el término municipal».

5.000 documentos diarios

Como señalábamos al principio del artículo, una de las consultas más recibidas versa sobre la obligatoriedad, o no, de lucir el distintivo ambiental en el vehículo. «La DGT no obliga a que esté fijada. Pero según su normativa, dejan a los Ayuntamientos exigir o no esa obligatoriedad a la hora de controlar el acceso de los vehículos en Zonas de Bajas Emisiones», afirman desde el Colegio.

El edificio del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, situado en la céntrica calle de Jacometrezo, es el lugar encargado de gestionar no solo las etiquetas medioambientales; también las matriculaciones de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Ciudad Real y Segovia. Así, si al día pueden llegar a gestionar 1.500 nuevas matriculaciones, eso supone otros tantos distintivos de la DGT. «Cada coche debe salir con su permiso, con su ficha y con su distintivo», explican. También imprimen los permisos de conducción internacional: los válidos para conducir en el extranjero, acompañados del carnet en vigor en España. Todo ello dentro de un proceso que antaño era muy burocrático y que, a día de hoy, se ha agilizado. Después, cada mañana, son las gestorías las que recogen los documentos para entregárselos a sus clientes. Siempre en mano: se trata de documentación oficial, por lo que es tratada con las máximas garantías de seguridad. «Nadie tiene acceso a los documentos y nadie puede manipularlos», señalan. Sumados todos los documentos, pueden llegar a imprimir unos 5.000 trámites al día, aunque hay semanas en las que se llega a los 45.000.