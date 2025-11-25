Adiós a la icónica torre de 18 plantas del hospital 12 de Octubre de Madrid

Ya ha comenzado. El Hospital 12 de Octubre ha iniciado este martes la demolición de la torre de 18 plantas de la Residencia General, una emblemática torre que ha formado parte del horizonte urbano de la capital durante más de medio siglo.

Para ello, desde primera hora de la mañana de este martes se ha empleado la máquina de demolición de mayor tamaño existente en España, dotada de una pluma que alcanza los 62 metros de altura, capaz de llegar a los pisos superiores de la torre, según ha apuntado el centro hospitalario en un comunicado.

Así, se ha optado por el uso de maquinaria pesada, evitando recurrir a explosivos, ya que este tipo de materiales son incompatibles con infraestructuras dedicadas a la atención sanitaria. De esta forma, en los trabajos se combinan técnicas manuales realizadas por operarios cualificados, con la ayuda de herramientas como picadoras hidráulicas, martillos, cizallas, autogrúas y retroexcavadoras de pequeño tamaño, con otras labores más delicadas asumidas por robots y demoliciones a gran escala.

El plan de demolición se inició a principios de año, con el establecimiento del perímetro de obra a pie de calle mediante vallado fijo, sin afectación en ningún momento de la circulación rodada de vehículos, tanto en el interior de la parcela del hospital, como en el exterior. Además, también se han delimitado por seguridad todos los puntos de conexión con el resto de infraestructuras e instalaciones que siguen en funcionamiento en el centro.

Con el objetivo de poder facilitar el desarrollo de estos trabajos, previamente ha sido necesario demoler los edificios más pequeños que la rodeaban, unas labores que ya se han llevado a cabo.

Comienzo de las obras de demolición de la torre de Residencia General del Hospital 12 de Octubre Gustavo Valiente Europa Press

La huella liberada a nivel de suelo dará paso a una gran área de jardines y zonas verdes que podrá ser disfrutada por pacientes, familiares, profesionales y ciudadanos de Madrid.

Estos amplios jardines se unirán con otros parques de gran extensión ya existentes en el entorno, muy próximos al recinto hospitalario, rompiendo barreras visuales y dando lugar a un enclave natural que unirá el campus del 12 de Octubre con estas zonas de recreo al aire libre.

En un comunicado, el centro hospitalario ha destacado que se trata de "un momento histórico" para el 12 de Octubre "y para la ciudad de Madrid", ya que la torre de la Residencia General ha formado parte del horizonte urbano de la ciudad de Madrid durante 52 años.

Renovación

Estos trabajos se encuadran en la Fase 2 del Plan de Modernización de Infraestructuras del Hospital, que se inició a principios de este año, después de concluir el traslado de la actividad asistencial al Nuevo Hospital en diciembre del año pasado.

Desde entonces y hasta su comienzo se han llevado a cabo complejos trabajos de vaciado interior, incluyendo instalaciones de fontanería, electricidad, tabiques y revestimientos, así como materiales potencialmente peligrosos y enseres en desuso o fuera de servicio.

Al igual que durante toda la construcción del nuevo edificio de hospitalización del 12 de Octubre, esta fase del proyecto tampoco ha afectado a la atención de los pacientes, que se ha prestado con normalidad.

Además del desmontaje, el Hospital ha trabajado de forma paralela en la creación del pabellón que dará acceso exclusivo al Auditorio, un espacio para eventos y actos incluido también en el Plan Integral de Modernización.

Este recinto fue reformado por completo en 2020, tiene capacidad para más de 500 personas y está dotado con la tecnología audiovisual más avanzada. En este tiempo también ha progresado la renovación de otros servicios situados con anterioridad en las plantas bajo suelo de la Residencia General, como Anatomía Patológica, cuyo espacio está siendo remodelado íntegramente, junto a algunas áreas de Oncología Radioterápica.