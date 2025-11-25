Investigan una presunta agresión sexual a un niño de seis años, por otros de once, en Madrid

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan una posible agresión sexual a un niño de seis años presuntamente por parte de dos compañeros de colegio de once años, en un centro escolar público de Las Matas, en las Rozas.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han explicado a Efe que la investigación surgió a raíz de una denuncia presentada recientemente en el puesto de Las Rozas por los padres del menor víctima de la supuesta agresión.

El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que este caso se encuentra bajo investigación, que la inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha "puesto a disposición" del centro y que está realizando todas las investigaciones y facilitando "toda la información que obra, en este momento, en poder de ese colegio".

En esta línea, Martín también ha pedido prudencia y esperar a que la Guardia Civil, la Fiscalía y la inspección educativa de la región puedan hacer su trabajo y esclarecer lo que ha podido pasar.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han indicado a Efe que la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el Colegio público San José para garantizar la seguridad de sus alumnos mientras se investiga lo ocurrido.