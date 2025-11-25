Almeida, a Reyes Maroto: "La última persona que me amenazó con una querella fue Santos Cerdán"

Hay cuatro partidos, con sus correspondientes portavoces, representados en el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el foco de los plenos de Cibeles apunta solo a dos personas: al alcalde José Luis Martínez-Almeida y a la portavoz socialista Reyes Maroto. No hay sesión en la que no haya un cara a cara que, inevitablemente, acaba desembocando en acusaciones de todo tipo. La de esta mañana se ha resuelto con el abandono de Maroto, tras una pregunta en la que la socialista le afeaba la suciedad en las calles de la capital. El regidor no dejó pasar la ocasión: no hay nadie como Maroto "en términos de suciedad", porque está rodeada de "corrupción esférica". La portavoz abandonó la sesión durante el tiempo que Almeida estuvo en el estrado.

El alcalde, en declaraciones a los medios de comunicación, acusó a Maroto de "convertir", una vez más, el Pleno en un lodazal, "lleno de barro, crispación y enfrentamiento. Lo siento profundamente. No es la imagen que tenemos que dar en el Pleno".

Así, recordó que en la pasada legislatura situaciones como las que se están viviendo en Cibeles no ocurrían. "Solo ha cambiado una portavoz y, a partir de ahí, hay una situación de la cual los madrileños no se sienten orgullosos".

"Maroto dice que la he faltado gravemente a su dignidad y que la próxima vez irá a los juzgados. ¿Por qué no va a en esta ocasión? La última persona que me intentó intimidad, amedrentar y acallar sobre la corrupción del PSOE y amenazó con una querella se llama Santos Cerdán. Esperemos que Reyes Maroto no siga su camino", apunto el alcalde, que no duda en "ratificarse completamente en todas las palabras que he dicho en la sesión Plenaria". "Que presente ya una querella. Si alguien sabe de la suciedad de la corrupción es Reyes Maroto".