¿Quién quiere vivir en Madrid? Dos de cada tres madrileños ya planean irse

Madrid es una ciudad que siempre luce abarrotada de gente, ya sean locales o turistas. La capital española ofrece un estilo de vida muy dinámico e imparable, que algunos lo valoran como estresante. Sin embargo, aunque puede parecer emocionante, la vida en Madrid también implica desafíos que cada vez pesan más sobre sus habitantes.

En los últimos años, el precio tanto de alquileres como de las vivienda se ha encarecido, complicando que muchas personas puedan acceder a ellas. Esta situación, sumada al desgaste que supone vivir en una ciudad saturada, ha llevado a muchos madrileños a plantearse la idea de mudarse en busca de una mejor calidad de vida.

Ni los madrileños quieren vivir en Madrid

¿Vivirías fuera de España? ¿Te gusta la comunidad autónoma en la que vives? ¿La cambiarías? Son algunas de las cuestiones que el Grupo Mutua Propietarios ha planteado a más de 2.300 personas y averiguar el porcentaje de españoles que se sienten insatisfechas y, en ese caso, dónde se mudarían.

El II Barómetro de la Vivienda, realizado por Planeta Propietario, ha puesto en manifiesto que el apego a la residencia en España puede venir marcado por una brecha generacional. Mientras que el 77% de los mayores de 65 años desea seguir viviendo en el país, solo el 54% de los jóvenes de 18 a 24 años comparte ese sentimiento. Esta diferencia puede deberse a las dificultades que enfrenta la juventud española, como el acceso a una vivienda o el paro juvenil, superior a la media nacional.

Sin embargo, la movilidad interna tampoco parece mejorar. El 51% de los españoles planea mudarse a otra comunidad autónoma, un porcentaje inferior al 54% del año anterior. En el caso de la Comunidad de Madrid, los madrileños lo tienen claro: el 67% descarta irse de la región. Solo un 25 % afirma no tener intención de abandonar la capital.

Los mejores lugares para vivir en España

Este sentimiento de rechazo madrileño, se aumenta si hablamos de los más jóvenes: apenas el 54% quiere seguir viviendo en Madrid, y un 41 % considera incluso la opción de mudarse fuera de España. Para ello, hay que buscar nuevas alternativas y parecen tener su favorita: Andalucía con un 12%. Esta lista la sigue Asturias (9%), Comunidad Valenciana (8%) y País Vasco (6%).

La elección de destino no es mera casualidad, sino que va marcada por una satisfacción general de sus habitantes. En el caso de Andalucía, el 59% de los andaluces no tiene intención de cambiar de comunidad autónoma, siete puntos más que el año anterior, consolidando a esta región como la más fiel a nivel residencial del país.

Para muchos madrileños, el cambio no solo implica mudarse de casa, sino buscar una mejor estabilidad económica, un futuro laboral y un nuevo estilo de vida con mejor calidad, dejando de lado el estrés de la vida acelerada.