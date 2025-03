Almeida confirma que el Retiro seguirá cerrado por tiempo indefinido

El parque del Retiro seguirá cerrado, sin poder aventurar una fecha de apertura, después de que ayer cayeran árboles de grandes dimensiones tras las intensas precipitaciones registradas en la tarde, ha informado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una rueda de prensa urgente. "La precaución en estos momentos indica (el cierre) mientras no se den las condiciones adecuadas y es mejor no fijar un horizonte temporal porque supone un riesgo grave a la integridad de las personas", ha trasladado el regidor a la prensa.

Desde el Consistorio prefieren no dar posibles fechas de reapertura, especialmente tras la caída de árboles de grandes dimensiones, porque no quieren "en ningún caso poner en riesgo". Almeida ha remarcado que esta lluvia que está cayendo "es muy perjudicial para los árboles porque reblandece el terreno y facilita que ejemplares que puedan estar en una situación de fragilidad puedan caer más fácilmente". "Lo importante es primar la seguridad de la integridad física y de la vida en todo momento", ha insistido. Antes de reabrir el Retiro y otros parques históricos de la ciudad los técnicos harán una evaluación del estado del arbolado para determinar si se dan o no las condiciones de seguridad necesarias.