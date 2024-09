Almeida defiende la ZBE en Madrid y pone el foco en un "tema personal" de Ortega Smith

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles que el modelo de sostenibilidad y movilidad en la ciudad es "un éxito", pese a la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), y ha afirmado que el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, tiene "un tema personal" contra él.

"Esta es una cuestión de los servicios jurídicos, son ellos los que tienen que analizar la interposición de un recurso, y más de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es una cuestión técnicamente muy compleja", ha señalado el regidor en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Así, ha explicado que si los servicios jurídicos consideran que el recurso tiene viabilidad lo presentarán por tratarse de un "defecto formal que puede ser subsanado".

Considera el primer edil que el modelo actual de la ciudad es "un éxito" y es algo "indiscutible". "Estamos ante un modelo que no es ni el de Vox, ni el de la izquierda en el Ayuntamiento de Madrid, que permite, por un lado, que económicamente seamos el motor económico de España y sigamos creciendo, y que desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, nunca hemos tenido mejores datos de contaminación", ha aseverado.

A ello, ha añadido que se tienen "los mejores datos" de contaminación en la ciudad y se ha generado un sistema de alternativas a la utilización del vehículo privado a través de la Empresaria Municipal de Transportes (EMT).

"Nosotros tenemos la convicción de que este modelo funciona, que es un modelo propio de la ciudad de Madrid y los madrileños respiran mucho mejor aire que los parisinos, que los romanos o que los berlineses", ha trasladado.

"Mientras la sentencia no sea firme todo el articulado se sigue aplicando", ha recordado Almeida, quien ha asegurado que su Gobierno municipal ha estado sometido a "las presiones de Vox" y a la izquierda, que cree que "nunca es suficiente y que pretende sacrificar la economía en aras de la sostenibilidad".

Dimisión

Después de que Ortega Smith pidiera ayer su dimisión, el alcalde ha recordado que los madrileños le dieron mayoría absoluta y ha expresado que el portavoz "vive obsesionado" con él.

"Con todo mi respeto, el criterio de 750.000 madrileños que votaron al Partido Popular me merece más respeto que el criterio que tiene Javier Ortega. Creo que ya no es un tema político, yo creo que tiene un tema personal conmigo desde hace varios años, nadie me ha insultado ni descalificado más frecuentemente ni de manera más gruesa que Javier Ortega Smith", ha criticado.

Por otra parte, las portavoces de PSOE y Más Madrid, Reyes Maroto y Rita Maestre, le han pedido que recurra esta decisión de la Justicia. Ante ello, Almeida ha celebrado que reconozcan que la normativa "estaba funcionando".

"Me alegro de que reconozcan que un modelo distinto al suyo, profundamente diferente al de la izquierda en la ciudad de Madrid, diga que está funcionando, y me parece que lo deberían decir públicamente delante de todos los ciudadanos de Madrid, porque durante años me han llamado negacionista", ha reprochado.

15 minutos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se puede vivir a 15 minutos del centro a un precio asequible, y ha destacado el impulso que se está realizando en los desarrollos del sureste.

"Es que es así, nosotros estamos promoviendo los desarrollos del sureste, que es la mayor bolsa de vivienda asequible que tiene cualquier ciudad de Europa", ha defendido el regidor.

Almeida ha retado a la izquierda a que le diga "qué ciudad europea va a construir tanta vivienda asequible como Madrid" a lo largo de los próximos cuatro años y ha recordado que hace unos días entregaron las llaves a 82 familias de viviendas en El Cañaveral, "que está a 15 minutos del centro de Madrid" con una línea exprés de la EMT.

"Yo sé que le molesta a la izquierda que en Madrid haya una política de vivienda. Y yo sé que le molesta a la izquierda que ellos dejaron un saldo positivo de 17 viviendas cuando gobernaron Madrid y que nosotros vamos a dejar un saldo positivo de más de 6.000 viviendas, solo en la Empresa Municipal de la Vivienda", ha subrayado.

Pese a ello, el alcalde ha reconocido que no va a negar que el problema principal que tiene la ciudad es el acceso a la vivienda pero cree que si fuera por la izquierda los desarrollos del sur estarían "paralizados".