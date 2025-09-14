Alteraciones en un centenar de líneas de autobús y tres estaciones de Metro este domingo por la Vuelta

La etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que discurre entre Alalpardo y Madrid, provocará modificaciones y alteraciones en el servicio de un centenar de líneas de autobuses interurbanos y de la EMT este domingo, tanto urbanas como interurbanas, así como en las estaciones de Metro de Banco de España, Gran Vía y Sol.

En concreto, la vigésimo primera etapa de la prueba ciclista partirá desde Alalpardo sobre las 16.40 horas y pasará por las localidades de Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas antes de llegar a la capital. ´

El colofón a esta 90 edición de la Vuelta Ciclista será la coronación del 'maillot' rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20.30 horas. Antes, los corredores realizarán un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendrá como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

La ronda española recorrerá así las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, paseo del Prado, Gran Vía o Callao. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas, informa Europa Press.

La última cita de la Vuelta obligará al corte al tráfico de las vías principales de la almendra central de la capital, tanto por las labores de montaje y desmontaje como para posibilitar el paso de los ciclistas, y a establecer un plan especial de movilidad para facilitar los desplazamientos de los asistentes.

Cortes de tráfico

Está previsto que los cortes de tráfico se inicien a partir de las 05.00 horas en el Paseo del Prado y en el entorno de la plaza de Cibeles, con motivo de los trabajos de montaje de infraestructuras del circuito urbano y la zona de meta.

A partir de las 06.30 horas se ampliarán los cortes de tráfico a Gran Vía, paseo de Recoletos y a la calle Alcalá, desde la plaza de la Independencia, y a partir de las 11.30 horas se encontrarán cortados totalmente al tráfico los viales que forman parte del circuito urbano.

En concreto, el circuito contempla el paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, un tramo de la calle Alcalá y Gran Vía, plaza de Callao y paseo del Prado. Los cortes de tráfico se mantendrán hasta aproximadamente las 22.00 horas.

De forma paralela, desde las 14.30 horas se registrarán cortes de tráfico en la calle Mayor y en la carrera de San Jerónimo. Además, desde primera hora de la tarde y hasta las 18.30 horas se encuentra previsto el cierre al tráfico de manera progresiva de algunos viales en la zona de Montecarmelo y El Pardo, Carretera de Castilla, avenida de Valladolid, paseo de la Florida, cuesta de San Vicente, paseo Virgen del Puerto, paseo Ciudad de Plasencia, calle Mayor, Puerta del Sol y carrera de San Jerónimo, desde donde los participantes en la prueba accederán al circuito cerrado a través de la plaza de Cánovas del Castillo.

Líneas de autbús afectadas

Como consecuencia de estos cortes, se verán afectadas más de medio centenar de líneas de autobús de la EMT, que sufrirán modificaciones en sus recorridos habituales.

En concreto, desde las 07.00 horas, las alteraciones afectarán a las líneas diurnas 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 26, 27, 32, 34, 37, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 74, 75, 133, 146, 147, 148, 150, C03 y E1.

Entre las 16.00 y las 18.00 horas, las líneas afectadas serán: 3, 25, 33, 39, 41, 46, 53, 62, 75, 83, 133, 134, 138, 148, 158, 160, 161, 164, 170, 175, 178, 179, C1, C2, M3 y los servicios especiales entre Plaza Castilla y Cementerio de Fuencarral y entre Príncipe Pío y el Hospital Fundación San José.

Asimismo, las labores de montaje y desmontaje también conllevarán modificaciones en las líneas de autobús nocturno desde las 05.00 horas del domingo hasta las 03.00 horas del lunes día 15. En este caso, afectará a 26 líneas de 'búhos' (de N1 a N26) y a la línea nocturna exprés al aeropuerto.

En cuanto a las líneas de autobuses interurbanos, las modificaciones en los itinerarios y horarios habituales de paso afectarán a casi una cuarentena de líneas: 154, 157, 157C, 161, 166, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 545, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 210, 254, 573, 865, 657A, 658, 658A, 659, 815, 827, 828, N202, N801, N802, N803, N805, N806 y N807.

Estaciones de Metro cerradas

Debido a las aglomeraciones previstas por la presencia de aficionados, Metro cerrará también las estaciones de Banco de España (Línea 2), Gran Vía (líneas 1 y 5) previsiblemente entre las 15.00 y las 21.00 horas y con accesos abiertos para facilitar el cruce de calzada a través de ellos.

En el caso de Gran Vía, el pasillo con correspondencia Cercanías Sol permanecerá cerrado, por lo que dichos viajeros saldrán exclusivamente por la estación de Sol. En está, estará cerrada la salida hacia calle Carretas desde las 15.00 hasta las 18.15 horas, aunque se mantiene abierto al público el paso peatonal para permitir el cruce subterráneo de personas en las estaciones de Gran Vía y Banco de España.

Además, se reforzará el servicio en las líneas 1, 2 y 4 del suburbano. Las estaciones más próximas al circuito cerrado son Sevilla, y Retiro, en línea 2, Sol (líneas 1, 2 y 3), Colón (línea 4), Príncipe de Vergara (líneas 2 y 9) y Arte (línea 1).

En el caso de la red de Cercanías Madrid, de 15.00 a 19.00 horas está previsto el cierre del acceso de Gran Vía de la estación de Sol. Las estaciones más próximas al circuito cerrado en este caso son Recoletos (líneas C-1, C-2, C-7, C-8, C-8a y C-10) y Atocha (líneas C-1, C-2, C-3, C-4a, C-4b, C-5, C-7, C-8, C-8a y C-10).

Desde el Ayuntamiento de Madrid se recomienda a la ciudadanía la utilización del transporte público y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar las vías de circunvalación M-30 y M-40.

En el caso de la M-30, la calzada exterior sentido sur permanecerá cerrada desde las 16.15 horas hasta aproximadamente las 18.30 horas, a lo largo del tramo que va desde la carretera de El Pardo hasta el puente de los Franceses, con itinerarios alternativos por M-40, A-6 y carretera de Castilla.

Además, fuera a la capital se producirán cortes por la tarde en varios puntos del recorrido que discurrirá entre las localidades de Alalpardo y Madrid capital. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa a los conductores de dichos cortes a través de los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras de esta zona de influencia, así como desde el Servicio de Información de Tráfico, con el fin de que aquellos que tienen previsto desplazarse por la zona este fin de semana planifiquen su itinerario alternativo con antelación.

Así, la DGT recomienda informarse del estado de las carreteras a través de todos los canales de comunicación de los que dispone, ya sea a través de las cuentas de X, de los boletines informativos en radio y televisión, como en el teléfono 011 o en la página web del organismo para poder evitar imprevistos y utilizar los itinerarios alternativos propuestos en caso necesario.