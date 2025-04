Álvaro de Luna: «Coger aire, distancia, replantearlo todo y arrancar de nuevo»

Más maduro, reflexivo y sin pelos en la lengua, Álvaro de Luna se prepara para el lanzamiento de lo que germinó en sus momentos de oscuridad y que ahora, por fin, ve la luz con ganas de florecer.

Se acerca tu primer Movistar Arena, uno de los grandes retos para los artistas, ¿cómo lo llevas?

Me pongo muy nervioso y me genera incertidumbre. Conforme se acerca la fecha me voy relajando un poco más. Cuando estoy encima del escenario y empiezo a cantar es cuando me mentalizo en disfrutar y me dejo llevar.

¿Qué podemos esperar este año de Álvaro de Luna?

Arrancar con un nuevo proyecto. El pequeño parón que he tenido me ha venido bien para enfocar lanzamientos, nuevo disco y la gira. Ha sido fundamental un poco de aire para perfilarlo todo y que no me pase lo mismo de verme con la necesidad de parar.

Has manifestado públicamente esa necesidad de parar y resetearse, dar el paso no es fácil. ¿Cómo lo has gestionado?

Los tres últimos años han sido muy intensos, me generaba ansiedad la falta de tiempo de calidad y el sentir que no me paraba a saborear todo lo que me pasaba. Coger aire, distancia, replantearlo todo y arrancar de nuevo, eso es lo que hice. Estamos sometidos a constantes estímulos, a un ritmo frenético de vida donde pasa todo tan rápido que perdemos la noción del tiempo. Además, parecía que vivía para cumplir objetivos sin asimilar el proceso.

Hablas de parón, pero de la música no te has desvinculado. De hecho, se anuncian muchas novedades, ¿has conseguido reconectar?

Sí, pero de la música nunca me separo, es mi terapia. Este nuevo disco es terapéutico y hablo, además de amor, de temas que no he tratado en otras ocasiones, como el sufrimiento a causa de la ansiedad, el estrés o el reconocer que estás pasando por un mal momento vital en el que no controlas las cosas. Es importante hablar de esto. No me he parado a pensar qué tipo de mensaje voy a dar, la única intención fue hacer mi terapia, y ojalá que las canciones sirvan a la gente para dar pasos importantes en sus vidas. Es un privilegio emocionar y conectar a través de la música.

¿Qué te viene bien para sanar e inspirarte?

Viajar siempre viene bien. De alguna forma es una oportunidad para experimentar nuevas cosas que luego se transforman en historias. También luego echas de menos sensaciones que has vivido en esos viajes y hablas de ello. De alguna forma he intentado dejar que las cosas fluyan y romper con lo que venía haciendo, que giraba en torno a componer buscando resultados en lugar de liberarme. No quiero volver a caer en eso porque me he dado cuenta de que lo que ha funcionado es porque ha sido sin pretensiones.

¿Necesitas vivir en primera persona las letras de tus canciones?

Mi proyecto actual ha sido así. Cuando he escrito para otra gente es porque previamente se ha generado un vínculo especial. Tengo que empatizar de alguna forma dado que me cuesta mucho contar historias en la piel de otro.

¿Cómo está siendo el proceso de lanzamiento del disco que está camino?

Pues en principio íbamos a lanzar tres canciones por los tres shows, pero de repente dije que mejor frenar, necesito que las canciones terminen de conectar con la gente. Quiero recuperar el hecho de que cada canción tenga su tiempo, al menos en este momento vital y profesional. Sacar tanta cantidad de música hace que se pierda el foco. De hecho, la canción que ha salido, “En tu costado”, no es una canción para escuchar un mes y fuera sino que hay que interiorizarla. Y sin ser una canción que se esperaba de radio tiene ya un millón de reproducciones.

Elegir la primera canción del disco que vea la luz debe de ser muy complicado, ¿en qué te basas para tomar una decisión?

Me gusta escuchar, pero reconozco que normalmente lo tengo súper claro. «En tu costado» es el ejemplo, rompe con todo lo que he hecho hasta ahora, pero lo vi buena idea porque lo que iba a sacar es lo que se esperaba, y finalmente no es lo que saldrá (ríe).

Encontrarnos con una primera canción diferente a lo que acostumbrábamos es también una declaración de intenciones. Ya no solo se piensan los temas para que suenen en radio, se busca algo más, ¿no?

En el disco también habrá canciones de radio, claro. Pero ya llegarán, ahora quiero que otras canciones tengan el foco, sean escuchadas y se valoren. Por eso he decidido que sean estos los pasos, porque al final se cuentan historias diferentes.

¿Cómo aconsejas escuchar por primera vez el nuevo disco?

No sigue necesariamente un hilo conductor. El disco habla de la sanación de mis heridas y momentos de oscuridad que tenía dentro. Creo que por su honestidad conectará con la gente; no está hecho para agradar, busca contar verdades.

Alvaro de Luna, cantante. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Hay colaboraciones?

Sí, pero todavía es secreto (ríe). En mi caso, las colaboraciones son muy pensadas, no es algo que salga de mí con facilidad.

Estás preparando tu propia gira personal, pero también compartirás escenario con otros artistas en festivales, ¿te motiva este tipo de actuaciones?

Me gustan los festivales, son divertidos y me pongo menos nervioso. Entras en un mood diferente y es un ambiente más relajado y menos exigente. Este año estaré más en festivales que en conciertos en solitario, he decidido dedicarlo a disfrutar de lo cosechado y coger fuerzas para arrancar con todo.

¿Te da vértigo abrirte a nuevos proyectos?

Esta etapa es el cierre de «UNO», ha sido muy bonita y muy intensa, pero quiero cerrarla disfrutando, y no sintiendo que hago las cosas por hacer.

Avanzar también es no volver a tocar canciones pese a que el público las siga pidiendo, ¿cuándo es el momento?

Cuando salga el disco nuevo habrá que hacerlo y ya me ha pasado. Hay algunas canciones del primer disco que a la gente le encanta escucharlas en directo, como «Flores en abril» o «Morena», y han tenido que irse. Es un dilema, pero también es avanzar.

¿Cuáles son las canciones que más te solicita el público?

«Todo contigo» y «Juramento eterno de sal». De estas dos es imposible desprenderme.

¿Y de cuáles te "desprenderás" más pronto que tarde?

De las que hacía con Sinsinati, por ejemplo. No por nada sino porque es una etapa cerrada. No obstante, me siento muy orgulloso de lo que fue el grupo, lo que me sumó. Le debo mis comienzos.

¿Qué tal es tu relación con las redes sociales?

Estoy aprendiendo a desconectar ahora. Las redes las llevo fatal. Me ayudan a gestionarlas.

Alvaro de Luna, cantante. Jesús G. Feria Fotógrafos

¿Qué prefieres...tocar en un sitio vacío pero con un sonido perfecto o en un bar lleno pero con un sonido desastroso?

En un bar lleno con un sonido desastroso. Me ha pasado y me encanta, tiene magia.

¿Qué prefieres... escribir la mejor canción pero que nadie la escuche o una mediocre pero hit mundial?

Una mediocre pero hit mundial. Escribir canciones y que nadie las escuche es muy triste.

¿Qué prefieres... olvidar una letra en medio de un concierto o romper una cuerda de guitarra en plena intro?

Me han pasado las dos, sin duda prefiero olvidarme de la letra porque se nota menos. Paso el micro al público y salgo del paso (ríe).

De tu «playlist emocional», ¿una canción que signifique euforia?

Todo contigo.

¿Nostalgia?

Juramento eterno de sal.

¿Rabia?

No ha salido, es «Me va a doler».

¿Calma?

En tu costado.