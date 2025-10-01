Así funcionan los pasos de cebra inteligentes de Pozuelo de Alarcón

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón reforzará la seguridad vial con la instalación de 17 pasos de cebra inteligentes en distintos puntos del municipio durante los próximos meses, tras la aprobación del expediente de contratación por parte de la Junta de Gobierno Local.

El proyecto cuenta con una inversión superior a 490.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses una vez comiencen los trabajos, cuya finalización está prevista para los primeros meses de 2026.

Con esta actuación, Pozuelo se convertirá en uno de los primeros municipios de la región en implantar este sistema.

La mejora de estos pasos de cebra consiste en iluminar los extremos de las franjas blancas con placas lumínicas LED que se activan al detectar la presencia de un viandante.

Asimismo, este sistema interacciona con la señalización vertical luminosa y advierte a los conductores de la proximidad de los peatones, minorando y evitando así el riesgo de atropello.

Las nuevas marcas lumínicas se instalarán en cada uno de los extremos de las franjas del paso de cebra y se iluminarán de color blanco al paso de los peatones.

Según el Consistorio, este sistema innovador complementará otras medidas ya implantadas, como señalización horizontal y vertical, módulos reflectantes, pasos con placas de leds intermitentes alimentados con energía solar, semáforos con pulsador o reductores de velocidad.