¿Hay colegio el 13 de octubre por la fiesta del Día de la Hispanidad en Madrid?

El curso escolar 2025/26 en la Comunidad de Madrid empezó el pasado 8 de septiembre cuando los niños volvieron a las aulas tras las vacaciones de verano. El calendario escolar regula los días lectivos, festivos y periodos de vacaciones para los diferentes niveles educativos. A través de la Orden 1476/2025, de 4 de mayo, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, se detallan las fechas calve para colegios e institutos de la región.

Como cada año, este calendario marca los días en lo que los alumnos y profesores tendrán días libres. En este contexto, una de las dudas más habituales gira en torno al lunes 13 de octubre de 2025, día posterior a la celebración de la Fiesta Nacional de España o Día de la Hispanidad, que cae en domingo. Muchos padres se preguntan si habrá clase o si se ha decretado como no lectivo dentro del calendario escolar madrileño.

¿Hay colegio el 13 de octubre?

Según lo establecido en la Orden 1476/2025, el 13 de octubre de 2025 será el primer día no lectivo del curso escolar en la Comunidad de Madrid. Esto significa que los colegios e institutos permanecerán cerrados y no habrá actividad académica en esa jornada. El hecho de que esta fecha se haya fijado como no lectiva permite que se forme un puente, dado que la festividad del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad se celebra en domingo. Así, alumnos y profesores disfrutarán de un fin de semana prolongado, con tres días consecutivos sin clases.

¿Es festivo en la Comunidad de Madrid?

Conviene aclarar que, aunque el 13 de octubre sea no lectivo en los centros educativos madrileños, no se trata de un día festivo oficial en la Comunidad de Madrid. Es decir, la medida afecta exclusivamente al ámbito escolar y no implica que comercios, oficinas u otros sectores permanezcan cerrados.

A nivel nacional, solo algunas comunidades han decretado festivo el 13 de octubre de 2025. En el resto del país, incluido Madrid, será un lunes laborable normal para la mayoría de trabajadores. En la Comunidad de Madrid, el siguiente festivo autonómico en el calendario es el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que en 2025 caerá en sábado, seguido por el puente de la Constitución en diciembre.

Próximos días no lectivos en el calendario

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid establece además varios días no lectivos a lo largo del curso 2025/26. Tras el 13 de octubre, el siguiente será el 3 de noviembre, que coincide con el lunes posterior al Día de Todos los Santos. Posteriormente, los estudiantes madrileños disfrutarán de las vacaciones de Navidad, que este año se extenderán desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. A ello se suma la Semana Santa, que se celebrará entre el 27 de marzo y el 6 de abril.