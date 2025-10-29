El atrincherado de Leganés lanzó cuchillos a los agentes cuando fueron a detenerle

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la Avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.

Así lo han trasladado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un "brote" y se había refugiado en su casa. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, el hombre empezó a lanzarles cuchillos, por lo que se vieron obligados a dispararle con la pistola táser para reducirle.

Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Summa112 en preventivo con una UVI móvil y una unidad de psicólogos.