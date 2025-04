El Ayuntamiento de Madrid detecta "acumulación" de basuras tras la segunda noche de huelga

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha advertido este miércoles de que "empieza a haber una acumulación" de basuras tras la segunda noche de huelga en el sector y ha amenazado con sanciones a las empresas implicadas si no se cumplen los servicios mínimos.

En declaraciones a los medios, Carabante ha especificado que han salido el 50% de los recursos desde los cantones, pero no han podido cumplir con el 50% de residuos recogidos, el porcentaje que el Consistorio había establecido como esencial durante los paros.

El delegado ha pedido a las empresas "incrementar los recursos" para evitar que el régimen sancionador sea "aplicado con carácter inmediato". En este sentido, ha recomendado aumentar la actividad a partir del mediodía para evitar amontonamientos.

"Sí es evidente que a simple vista uno cuando va por las calles de la ciudad de Madrid parece que hay una acumulación mayor que en el día de ayer y que por tanto las empresas lo que tienen que hacer es reforzar esos servicios para poder cumplir su obligación", ha comentado.

Durante la reunión con las partes implicadas que se va a celebrar esta tarde, el Ayuntamiento busca "conocer cuáles son los cuadros de trabajo" que se van a poner en marcha desde las compañías para subsanar la situación. En este encuentro las compañías y los trabajadores serán informadas de las consecuencias del incumplimiento de los servicios mínimos.

Carabante también ha comunicado que el Gobierno municipal está "analizando todas las alternativas" para que no se produzca "una acumulación excesiva" de la basura. Según ha apreciado, el decreto de servicios mínimos firmado el pasado viernes ya determinaba los criterios para "garantizar" concentraciones de residuos.

En concreto, el responsable ha recordado que las bolsas de basuras no pueden estar, "en principio", más de 48 horas en la calle hasta ser recogidas. "Lo que estamos verificando ahora es que si eso no se ha cumplido, si no se ha cumplido, serán sancionados", ha concluido.