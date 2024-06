Ayuso dice que es un “honor” recibir a Milei; Vox que entrará en Sol "con la motosierra" y el PSOE que, "no lo hace en mi nombre"

La visita del presidente argentino, Javier Milei, a Madrid y el hecho de que la única autoridad en España a la que vaya a visitar sea la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha escamado a la bancada socialista y ha acaparado parte del debate de la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Ayuso, que otorgará al mandatario argentino la medalla internacional de la Comunidad, ha asegurado que "es un “honor” recibir a Milei, “presidente legítimo, elegido por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina”, ha dicho en respuesta al portavoz socialista, Juan Lobato.

Lo dijo después de que Lobato previamente afeara a la presidenta madrileña por "su provocación constante" al recibir al mandatario argentino. "Se quedó con las ganas de ir al Congreso de los ultras en Madrid y ahora se quiere quitar esas ganas dando una medalla en nombre de todos los madrileños a quien insulta y ataca a España. ¿Sabe lo que le digo? Que no lo hace en mi nombre ni en el millones de ciudadanos", sentenció.

Pero Ayuso se ha defendido afirmando que "si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no solo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo, nosotros no tenemos la culpa. Tenemos delante a un gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares, que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey y ustedes se callan, con socios del gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos, al rey de todos los españoles", ha sentenciado.

Previamente, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que había reprochado a la presidenta madrileña la subida de la tarifa del agua lanzó con ironía: "Como Milei se entere de que usted ha aumentado el gasto público en 4.000 millones, un 20%, y que paga a los medios subvencionados va entrar en Sol con una motosierra".