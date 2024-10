Ayuso reitera que lo que le tiene que decir a Sánchez lo hará en la Conferencia de Presidentes: "Delante de todos"

El "no" de Isabel Díaz Ayuso a acudir a La Moncloa, para ver a Pedro Sánchez tiene continuidad política. Tanto por parte del Gobierno, que ha cargado contra la presidenta, como por la propia líder del PP de Madrid, que esta mañana de martes se ha vuelto a reafirmar y ha ampliado argumentos para su decisión. La presidenta considera que su decisión "es lo mejor para España": "No estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente".

Entrevistada en la Cadena COPE sobre su rechazo a acudir al encuentro bilateral con el presidente del Gobierno, Ayuso afirmó que "no sirve de nada. Lo único que hace es que trabajemos todos para normalizar lo que no lo es. Todo lo que estamos viviendo en este tiempo es inasumible y hay una estrategia más que evidente para ir contra todo aquello que nos da sentido como Nación, contra la Corona, contra las instituciones, contra nuestros símbolos, contra nuestra Constitución y, por supuesto, contra Madrid también y no por ser Madrid solo sino porque damos también sentido a España como una nación".

En ese sentido, apuntó, "yo no quiero ser parte de esa foto de la normalidad. No puedo. No pienso en mí. Yo no estoy haciendo lo que a mí me viene bien, yo estoy haciendo lo que considero que es conveniente y es no seguir pasando por alto lo que está pasando en España, que es gravísimo. Y tampoco tiene algo que ver con algo personal, que también lo he escuchado".

"Cuando leo a veces lo de que yo ayer estaba afectada en la rueda de prensa, lamentablemente ya no. Es que hace muchísimo que supe despojarme del plano personal y además de que no me siento sola, ni muchísimo menos, es que estoy convencida de que lo que hago, por lo menos para mí, me parece que es lo correcto. En todos estos años he tomado muchas veces decisiones en solitario y me he visto en situaciones muy difíciles, a veces a contracorriente, porque pensaba que era lo mejor y es lo que pasa en este caso".

En ese sentido, afirmó que "por eso, iré a la Conferencia de Presidentes. Pero lo que no puede ser es no que te llamen, porque esto no es que tú tomas posesión y el presidente se sienta con un presidente autonómico, que no somos cualquier cosa en un país descentralizado como España. Nosotros llevamos ya un año de esta nueva legislatura y jamás se había interesado por nosotros".

Parar este sinsentido

Díaz Ayuso realiza una defensa de la Comunidad de Madrid frente a los agravios del PSOE, instalado en el aparato de gobierno de La Moncloa, al afirmar que "¿cuándo vamos a parar este sinsentido? Insisto, no es por dinero porque por mucho que vaya contra Madrid, como lo están haciendo de manera deliberada ministro por ministro, Madrid tiene la fuerza, la solvencia y el trabajo y la capacidad para sobreponerse a todo. Ahora, es injusto, me parece un atropello totalmente injusto para todos estos madrileños que madrugan".

Afirma la presidenta que "para todos estos madrileños que están ahora por las calles peleando, sufriendo con sus atascos, con sus horarios porque la vida en Madrid no es fácil, saber que toda su recaudación, que todo su trabajo se va a parar a un gobierno que funciona como si fuera otro Estado. El Gobierno de Cataluña tiene 16 consejeros y yo tengo nueve, cada uno de los consejeros de Cataluña cobra más que un presidente autonómico".

Sobre la polémica de la liberación de etarras asegura que "España no puede trabajar para Sánchez. Bildu le da los votos a cambio de sacar presos y así sacarle los presupuestos; el Código Penal borrado a la carta, sacando delincuentes; el Estado de Derecho vapuleado… Esto no se trata de la izquierda o la derecha. Se trata de que cuando ya se gobierna por encima de las leyes, cuando se reescribe la Constitución sin ni siquiera se hace una constitución paralela sin ni siquiera modificarla cuando se va esta ruptura esto es un deterioro institucional nunca visto". "Hay que pararse ya, parar en seco y decir no voy a seguir normalizando y actuando como si aquí no pasara nada porque están pasando cosas gravísimas todos los días y ya no solo de corrupción sino de deterioro institucional, de ocupación de las instituciones, de las propias empresas". Sentenció la presidenta madrileña que "tenemos un Gobierno que va contra España, que está pactando con los que odian a España y nos están sacando los dineros a todos los españoles para que se mantengan ahí. Si esa no es la gran corrupción y el gran deterioro, entonces yo no quiero formar parte de esa reunión que no es para ver qué tal estamos".